Türker İnanoğlu'ndan haber var! Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu’nun bir haftadır hastanede olduğu ortaya çıkmıştı. Türker İnanoğlu’nun asistanından alınan bilgiye göre; ünlü yapımcının sağlık durumunun Müjdat Gezen’in anlattığı gibi ağır olmadığı öğrenilmişti. Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu’nun özel odaya alındığı öğrenilmişti.

"KİMSEYLE GÖRÜŞTÜRÜLMÜYOR"

Erler Film'den Türker İnanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türker İnanoğlu, ender rastlanan bir enfeksiyona yakalanarak 1 haftadır özel bir hastanede yatıyor. Doktorların ziyaret yasağı koyması nedeniyle kimseyle görüştürülmüyor. Duayen sinemacının kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir, Amerika’dan babasına moral vermek için geldi. Hastanede babasının kaldığı odanın yanındaki odada kalıyor, refakatçı olarak onunla sürekli ilgileniyor ve ailesi de kendisini yalnız bırakmıyor.