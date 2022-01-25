'100 bölümlük dizi son çalışmamız oldu!'

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, geçtiğimiz gün 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Girik'in vefatını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu. Ünlü oyuncunun yaşamını yitirdiği hastaneden yapılan açıklamada, "Sayın Fatma Girik, Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti." denildi.
Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Girik'e yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, duygusal bir mesajla veda etti.
"SEYİRCİNİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞTU"
Usta oyuncunun fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan İnanoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Yeşilçam'ın ölümsüzleri arasına, arkasında büyük bir sevgi seli bırakarak bir usta sanatçı daha katıldı.
Sinemada yönetmenliğe yeni başladığım dönemde üst üste üç film çekmiştim. Üçünde de başrolde Fatma Girik vardı. Onunla o günden başlayan derin arkadaşlığımız bir ömür boyu sürdü. O, 180'i aşkın filmde, ayrıca rol aldığı birçok dizideki oyun gücüyle seyircinin gönlünde taht kurmuştu.
Gerek filmlerde, gerek televizyon dizilerinde sergilediği oyunculuk başarısı hiçbir zaman vasat olmamıştı. O nedende Fatma Girik zirveye çıkmayı ve oradan kalmayı hak etmiş bir stardır. Filmlerinde genellikle erkek gibi, mert, sağlam kadın karakterlerini yansıtır.
O varoşların belalı 'Erkek Fatması'dır. Şişli Belediyle Başkanlığı'nda da başarılı ve saygın kişiliğiyle ses getiren bir yönetim sergilemişti.
Bir gün 'Kavgacılar' dediğimiz oyuncu kadrosundan birkaçı bana geldi. O sırada Yeşilçam emekçilerinin lehine yasal bir değişiklik yapılmıştı. Türk sinemasından 75 kişi emekli olacaktı. Ama 'Kavgacılar' bu haktan yararlanma konusunda zorlanıyordu. Haktan yararlanabilmeleri için bir miktar para yatırmaları gerekiyormuş. O dönemde Fatma, Şişli Belediye Başkanı'ydı. Telefon ettim, durumu anlattım. "Hemen bana gelsinler." dedi. Gitmişler... Kısa süre sonra tüm 'Kavgacılar'ın emekli olduğunu duydum.
İstanbul'un 1.800 koltuklu en büyük sineması olan Kent Sineması'nı satın almıştık. Salonu bir an önce hayata geçirebilmem için otopark sorunu gibi güvenlik sorunu gibi bazı engellerin belediye nezdinde çözüme kavuşması gerekiyordu. Kendisinden rica ettik. Hemen çözdü. Açılışı da o yaptı.
"GURBET KADINI' BİZİM SON ÇALIŞMAMIZ OLDU"
Fatma'yı en son 'Gurbet Kadını' adlı, reyting rekorları kıran 100 bölümlü dizimde oynattım. Bu bizim son çalışmamız oldu.
Fatma'nın vefatıyla Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi. Eksilen o yıldız mevcutların en parlaklarından biriydi. O, bundan böyle her filmi gösterildiğinde anılacak ve dualarla izlenecek. Tıpkı şimdi olduğu gibi yeri doldurulamaz bir sanatçıydı. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
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