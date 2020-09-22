Turkcell’den BM’nin küresel iş birliği inisiyatifine destek

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilk imzacıları arasında yer alan şirket, BM’nin 75’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında iş dünyasıyla birlikte başlattığı küresel iş birliği inisiyatifine de destek verdi.
Turkcell’in de imzacı olduğu inisiyatif, BM’nin 75’inci yıl dönümünün "eşi benzeri görülmemiş bir bozulma ve küresel dönüşüm" dönemine denk geldiğini hatırlatarak; ülkeler, şirketler ve nesiller arasında uluslararası iş birliğinin derhal başlatılması gerektiğini savunuyor.
İnisiyatifte, kovid-19 başta olmak üzere, iklim değişikliği, ekonomik belirsizlik, sosyal adaletsizlik ve artan dezenformasyon gibi krizler karşısında hem kamu hem de özel sektörün sorumlu davranması gerektiğinin altı çizilirken, hükümetlere ve özel şirketlere, kendilerine yönelik hazırlanan üçer maddelik taahhütnamelere imzacı olmaları çağrısında bulunuluyor.
- "Tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde değerlendiriyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, tüm dünya için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak adına başlatılan inisiyatife destek veren şirketler arasında olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Turkcell olarak imzacısı oldukları Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesini şirketin politikalarına ve stratejilerine adapte ettiklerini hatırlatan Erkan, Turkcell’in sürdürülebilirlik konusundaki gelecek hedeflerine bağlı olduğunu belirtti.
Erkan, şunları kaydetti:
"Sürdürülebilirlik iş yapış biçimimizin temel değerlerinden biri. Bu nedenle tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde değerlendiriyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin de en büyük destekçilerinden biriyiz. Sosyal sorumluluk projelerimizi, sahip olduğumuz teknolojinin gücüyle toplumsal fayda yaratma hedefimiz doğrultusunda yürütüyoruz. İnisiyatif çerçevesinde taahhüt ettiğimiz başlıklara hizmet eden hali hazırda süre gelen projelerimiz var. İyi yönetim adına 2020 yılının başında yapay zeka İlkelerimizi ilan ettik, birlikte işbirliği yaptığımız STK ve kamu kuruluşu ile paydaşların güçlendirilmesine hizmet ederken, fırsat eşitsizliği ile mücadelede Geleceği Yazan Kadınlar projemiz ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini destekliyoruz.
Bunun yanı sıra engellilere yönelik hayata geçirdiğimiz İçimdeki Hazine, Engel Tanımayanlar, Sesli Betimleme, Hayal Ortağım ve İşaret Dilim gibi çalışmalarımızla da fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. Doğal kaynaklarımızı doğru kullanma bilinciyle 2030 yılına kadar elektrik tüketimimizi tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de Birleşmiş Milletler’in 75’inci yılı kapsamında başlatılan küresel iş birliği inisiyatifine destek olarak bu yöndeki hassasiyetimizi yine ortaya koymuş oluyoruz."
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