Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+, beşinci yılına 6.5 milyar saatlik izlenme süresi ile girdi. Turkcell TV+ uygulamasının 5. yılı nedeniyle düzenlenen toplantıda 160’tan fazla TV kanalını barındıran platformun, Türkiye’de mobil televizyon izlenme alanında yüzde 47’lik pazar payına ulaştığı açıklandı.

Toplantıda verilen bilgiye göre dünyanın en önemli ulusal futbol liglerinden İngiltere Premier Ligi ile Alman futbol ligi Bundesliga’daki maç yayınlarının yer aldığı TV+’ta, ayrıca dünyanın en önemli basketbol ligi NBA, tenis turnuvaları Grand Slam’ler, Formula 1, Moto GP gibi spor organizasyonları da sporseverlerle buluşuyor.

'5G İLE DAHA KALİTELİ YAYIN SAĞLAYACAĞIZ'

Son 5 yıl içinde en çok ilgi gören içeriklerin spor, yeni yerli filmler ve sinemadan hemen sonra yayınlanan yabancı filmler olduğunu söyleyen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Turkcell’in 4.5G ve fiber ağı sayesinde en kaliteli görüntüyü kullanıcılarımıza sunuyoruz. 5G’nin hizmete girmesi ve fiber altyapının yaygınlaşmasıyla çok daha kaliteli bir yayın sağlayacağız” dedi.

ENGELLİLER İÇİN ÖZEL KANAL

TV+ Özel’e ise dünyanın farklı coğrafyalarına odaklanan Türk belgesel “Saklı Dünyalar – Stories of the Hidden Worlds” ile başrolünde Pierce Brosnan’ın olduğu “The Son” dizisinin ilk sezon tüm bölümleri izleyiciye sunuldu.

TV+, engelli kullanıcıların da yayınlanan içerikleri izleyebilmesi için Engelleri Aşan Filmler projesini geliştirdi. Filmlere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri eklenerek engelli izleyicilere sunulan ve 555’inci kanalda yayını süren Engelleri Aşan Filmler kategorisinde 25’in üzerinde film bulunuyor.