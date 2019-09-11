Turkcell Yönetim Kurulu, 1.01 milyar lira tutarındaki temettü ödemesinin dört taksit yerine tek seferde ödenmesini genel kurula teklif etti.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre hisse başına brüt 0.459 lira temettünün 31 Ekim'de ödenmesi teklifi yarınki genel

kurul toplantısında oylanacak. Turkcell daha önce temettünü 22 Ekim, 17 Aralık, 14 Ocak 2020 ve 17 Mart 2020'de dört taksit halinde ödenmesini öngörüyordu.