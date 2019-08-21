Turkcell, China Development Bank ile imzaladığı 750 milyon euroluk kredi anlaşmasının yıllık faiz oranlarını iyileştirdiğini duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredinin dolar ve euro için sırasıyla Libor + yüzde 2.22 ve Euribor + yüzde 2.20 olan yıllık faiz oranları, 10 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Libor + yüzde 2.17 ve Euribor + yüzde 2.15 olarak iyileştirildi.