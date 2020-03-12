SON DAKİKA!

HABERTURK.COM

Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Şirketimiz Yönetim Kurulu, 12 Mart 2020 tarihli toplantısında; Bülent Aksu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine; Denetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Nail Olpak, Afif Demirkıran, Tahsin Yazar'dan oluşmasına; Komite başkanlığına Nail Olpak'ın seçilmesine; Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Tahsin Yazar, Afif Demirkıran, Hüseyin Aydın'dan oluşmasına; Komite başkanlığına Tahsin Yazar'ın seçilmesine; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tahsin Yazar, Ingrid Maria Stenmark, Zeynel Korhan Bilek, Emre Alpman'dan oluşmasına; Komite başkanlığına Tahsin Yazar'ın seçilmesine; Aday Gösterme Komitesi'nin Afif Demirkıran, Bülent Aksu, Tahsin Yazar'dan oluşmasına; Komite başkanlığına Afif Demirkıran'ın seçilmesine; Ücret Komitesi'nin Tahsin Yazar, Bülent Aksu, Nail Olpak'tan oluşmasına; Komite başkanlığına Tahsin Yazar'ın seçilmesine; karar vermiştir.

TURKCELL'DE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

5 Mart'ta Turkcell yönetiminde önemli bir değişiklik yaşanmış, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler' görevlerinden ayrılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan açıklamada Akça, Koç ve Güler'in yerlerine Nail Olpak, Tahsin Yazar ile Afif Demirkıran'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandığı belirtilmişti.

2016-2018 YILLARI ARASINDA ARASINDA TURKCELL'DE CFO OLARAK GÖREV YAPTI

20 Temmuz 2016 – 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Turkcell’de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev yapan Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere, bu görevinden 31 Temmuz 2018 tarihinde geçerli olmak üzere ayrılmıştı. Bülent Aksu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı.

Bülent Aksu kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bülent Aksu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu. Üç çocuk babasın Aksu profesyonel iş hayatına, Kuveyt Türk A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak başladı, 2003 yılında Çalık Holding‘de sırasıyla Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü olarak görevini yürüttü. 2008-2012 yılları arasında ise Akfel Grup bünyesinde CFO ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri yaptı.

Aksu, 2012-2016 yılları arasında sırasıyla Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz şirketi (SOCAR) iştirakleri olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve STAR Rafineri A.Ş.’de CFO olarak görev yaptı. Bülent Aksu, farklı sektörlerde birçok satın alma, birleşme işlemlerini gerçekleştirdi, uluslararası ve yerel piyasalarda proje finansmanı, bono ihracı gibi finansal işlemleri aktif olarak yürüttü.

STAR Rafinerisi’nin 23 yerel ve uluslararası finansal kuruluşla imzalamış olduğu, 18 yıl vade ve 3.3 milyar dolarlık finansman anlaşmasının tamamlanmasına liderlik etti. Bu kredi anlaşması, hem toplam tutarı hem de vadesi bakımından o tarihe kadar Türkiye’de yapılmış en büyük proje finansmanı işlemi oldu. Ayrıca 2014 yılı içerisinde Avrupa’da yapılan en büyük proje finansmanı işlemi olarak kayıtlara geçti.

Son olarak, 20 Temmuz 2016 – 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Turkcell’de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev yaptı. Bülent Aksu, ilk defa banka dışı bir kurum tarafından Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilmesi, finansman bonosu, kira sertifikası ve Eurobond gibi işlemlere de imza attı. Aksu, 2016 ve 2018 yıllarında, Fortune Türkiye dergisi tarafından Türkiye’nin en etkili 50 CFO’sundan biri olarak seçildi.