AA

Borsa İstanbul'da işlem gören Turkcell hisseleri, dün yüzde 10 artışla günü 16.23 liradan tamamlaması sonrası yeni güne de hızlı yükselişle başladı.

Turkcell hisseleri, bugünkü açılış sonrası tavan fiyat olan 17.85 lirayı görmesinin ardından kâr satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve TSİ 14.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 6.5 artışla 17.29 lira seviyesinde dengelendi.

Turkcell'in toplam piyasa değeri de iki günde yaklaşık 6 milyar lira artarak 38 milyar lirayı aştı. Hisselerdeki 2 günlük artış yüzde 17'yi buldu.

Turkcell hisseleri, dün işlem gördüğü New York borsasında da yüzde 8 civarında değer kazandı.

'15 YILLIK DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ'

Dün yapılan açıklamada TVF'nin Turkcell'de, toplam yüzde 26.2'lik paya sahip olacağı ve bu payların içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyerek şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar olacağı kaydedilmişti.

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünün, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşma ile çözüldüğünü belirterek, "Turkcell'in şu anki piyasa değeri hak ettiğini yansıtmıyor. Bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.