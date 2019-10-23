Turkcell Ericsson ile 5G teknolojisi için işbirliği anlaşması yaptı - Haberler

Turkcell ile Ericsson, 5G teknolojisi ile farklı sektörlerde hayata geçecek olan yeni kullanım senaryolarının kullanımına yönelik ‘İyi Niyet Anlaşması’ imzaladı. İşbirliğine giden iki şirket, farklı sektörlerde çeşitli 5G kullanım senaryolarını birlikte geliştirecek.

Anlaşmanın Ericsson Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Bu anlaşma ile 5G alanında özellikle sektörlerin dönüşümüne katkı sağlayacak çözümlerin hayata geçmesi için ortak çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın, “5G teknolojisi, düşük gecikme süreleri ve yüksek hız kapasitesi sayesinde daha büyük fırsatlara, yenilikçi çözümlere ve uygulamalara olanak tanıyacak ve sektörlerin dijital dönüşümleri sayesinde yeni ek gelir kapıları aralanmasına imkân verecek” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İLK CANLI 5G ÇAĞRISINA DA BİRLİKTE YAPTILAR

Turkcell ve Ericsson arasında 5G teknolojisi alanındaki işbirliği, 2015 yılında imzalanan mutabakat anlaşmasıyla başlamıştı. Bu kapsamda bu yıl ocak ayında Turkcell ve Ericsson, Türkiye’nin standartlarla uyumlu ilk canlı 5G çağrısını İstanbul'da gerçekleştirmişti.

Yine Nisan 2019’da, iki şirket Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde sürücüsüz elektrikli araç EasyMile EZ10 ile 5G teknolojisinin düşük gecikme özelliklerini sergiledi. Ağustos 2019’ta ise halihazırda piyasada satışta olan ticari 5G telefon ve Ericsson-Turkcell’in 5G altyapısı ile gerçekleştirilen hız testinde 2.28 Gigabit üzerinde hızlara ulaşılmıştı.