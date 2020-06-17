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Turkcell'in ana hissedarlarından İsveçli telekom operatörü Telia Company Turkcell'deki dolaylı paylarını Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) 530 milyon dolara satmak için ileri aşamada müzakere yürüttüğünü açıkladı.

Telia tarafından dün akşam yapılan açıklamada, "Müzakereler ileri seviyede ve devam ediyor, ancak henüz anlaşmaya varılmış değil" denildi. Telia, Turkcell’in yüzde 51’ine sahip olan Turkcell Holding şirketinde yüzde 47.1 paya sahip, bu da Turkcell’de yüzde 24 dolaylı paya karşılık geliyor. Turkcell Holding’in geri kalan payları ise Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman’ın ortak olduğu L1 şirketine ait. Çukurova Turkcell'de sahip olduğu payları Ziraat Bankası'ndan aldığı krediye teminat olarak vermişti.

Turkcell’in dünkü hisse kapanış fiyatına göre 32.4 milyar lira olan piyasa değeri, dünkü dolar/TL kuruna göre yaklaşık 4.7 milyar dolara karşılık geliyor. Telia’nın açıkladığı tutar ise, piyasa değerinin yarısnın altında bir değerlemeye işaret ediyor.