Turkcell ana sponsorluğundaki milli yüzücüler Tokyo’da sahne alıyor

AA

Turkcell açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Yüzme Federasyonu’nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk yüzme sporunun yıldızları bu kez Olimpiyat Oyunları’nda sahne alıyor. Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek şampiyonada yüzme yarışlarına 5’i kadın 6’sı erkek toplam 11 ay-yıldızlı milli yüzücümüz katılacak. Bu sene 32’ncisi düzenlenecek dünyanın en önemli spor organizasyonunda yüzme mücadeleleri 24 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

- "Yüzücülerimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türk yüzme sporununun her zaman yanında olduklarını belirterek, "Türkiye’deki lisanslı yüzücü sayısı, desteğimizden bu yana yüzde 135 artarak 200 bini aştı. Bu destek sonunda gelişen sporcu havuzu sayesinde Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na kota alan sporcuların artışına katkı yapmamız bizi gururlandırıyor. İnanıyoruz ki sporcularımızın hepsi ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Her birine başarılar diliyoruz. Turkcell olarak her zaman 'TURKSPORU'na destek vermeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

- "Ülkemize yakışacak başarılar elde edeceğiz"

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ise Türkiye yüzme sporu tarihinin Olimpiyat Oyunları’ndaki en yüksek katılımı ile Tokyo’ya gideceklerini ifade ederek, "Türk yüzmesi çok önemli bir atılım içerisinde. Bu atılım uluslararası yüzme camiasının da saygısına mazhar oluyor. Hedefimiz, Tokyo’dan başlamak üzere, bu ivmeyi ülkemize yakışacak büyük başarılarla taçlandırmak. İlk adımı atacağımız 2021 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek tüm sporcularımızın başarılı olacağına olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, yüzme disiplininde 12 branşta madalya mücadelesi verecek. Tokyo’da mücadele edecek ay-yıldızlı kafilede şu sporcular yer alıyor:

"Kadınlarda, 200 Metre Kelebek Defne Taçyıldız, 200 Metre Karışık Viktoria Zeynep Güneş, 400 Metre Serbest Beril Böcekler, Merve Tuncel, 800 Metre Serbest Deniz Ertan

Merve Tuncel, 1500 Metre Serbest Deniz Ertan, Merve Tuncel, 4X200 Metre Serbest Bayrak Takımı Merve Tuncel, Deniz Ertan, Beril Böcekler, Viktoria Zeynep Güneş.

Erkeklerde, 100 Metre Kelebek Ümit Can Güreş, 100 Metre Kurbağalama Berkay Ömer Öğretir, Emre Sakçı, 200 Metre Serbest Baturalp Ünlü, 200 Metre Kurbağalama Berkay Ömer Öğretir, 200 Metre Sırtüstü Berke Saka ve 800 Metre Serbest Yiğit Aslan."