Naime Sert nsert@haberturk.com

Türkiye'yi 10 Mart'tan itibaren etkisi altına alan Covid-19 süreci Turkcell'in dijital kanallardan gelen gelir payı hedefine daha erken ulaşmasını sağladı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, düzenlediği online basın toplantısında ikinci çeyrek ve yarıyıl sonuçlarını değerlendirdi. ''Pandemi süreci yerli, milli dijital süreçlerin kritik olduğunu gösterdi'' diyen Erkan, Turkcell’in dijital kanallar üzerinden yaptığı satışların yılın ilk 6 ayında bireysel satışların yüzde 11’ine ulaştığını kaydetti. Erkan ''2022 yılı sonu için yüzde 12’lik hedef belirleyen şirket, 3 yıllık hedeflerine 6 ayda yaklaştı'' diye konuştu.

'6 AYDA 822 BİN FATURALI NET MÜŞTERİ KAZANDIK'

Erkan, Turkcell'in ilk 6 ayda toplam 822 bin faturalı net müşteri kazandığını ve 13.6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl gelirini elde ettiğini söyledi. Yılın ikinci çeyreğinde 144 bin faturalı net müşteri kazanarak faturalı müşteri bazını yüzde 63’e çıkardıklarını belirten Erkan şöyle devam etti: “Yılın ilk yarısında toplam 822 bin faturalı net müşteri daha Turkcell’i tercih etti. Aynı dönemde toplam abone sayımız ise 795 bin kişi arttı. 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yaklaşık yüzde 80’ini gerçekleştirmiş olduk.”

'3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM HEDEFİMİZİ KORUYORUZ'

Turkcell'in 2020 beklentilerini koruduğunu vurgulayan Erkan gelirde yüzde 10-12 büyüme öngördü. Erkan ''3 milyar dolarlık yatırım hedefimizi koruyoruz. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 40-42, FAVÖK marjını yüzde 19-21 hedefliyoruz, ama esas hedefimiz bu sayıların üst bandı ve onun yukarısına ulaşmak'' dedi.

'TVF TURKCELL'İ STRATEJİK VARLIK OLARAK GÖRÜYOR'

Soruları da yanıtlayan Erkan, Türkiye Varlık Fonu'nun şirketin en büyük hissedarı olmasının iş yapışta bir değişikliğe yol açmayacağını öngördü. Erkan ''Türkiye Varlık Fonu Turkcell’e yatırımcı olarak girdiklerini söylediler. TVF Turkcell'i stratejik varlık olarak görüyor. Bizim birinci amacımız yatırımcılarımıza değer katmak. Onlar da burada bir değer gördükleri için yatırım yaptıklarını söylediler. Dolayısıyla iş yapışta bir değişiklik olacağını öngörmüyoruz. Tabii bir süreç var o süreç devam ediyor.'' dedi. Türkiye Varlık Fonu (TVF) 18 Haziran'da Telia’nın Turkcell’deki hisselerini satın alarak, Turkcell’in en büyük hissedarı olmuştu. Turkcell’in yüzde 26’sı TVF’ye geçmiş, 1994 yılında Çukurova Grubu ve MV Holding ile birlikte Turkcell’in kurucu ortakları arasında yer alan İskandinav telekomünikasyon şirketi Telia’nın (eski adıyla Sonera Holding) Turkcell’de hissesi kalmamıştı.



'DÖVİZ KURU RİSKİMİZ YOK'

''Döviz kuru riskimiz hemen hemen hiç yok, finansal yapı olarak biz nakit pozisyonu en kuvvetli şirketlerden biriyiz. Hedging araçlarını kullanarak olası döviz artışı koruma faktörlerini aktif olarak kullanıyoruz. Biz kuvvetli hazine maliye yönetimi yapan bir şirketiz'' dedi.

'TURİZMDEKİ YAVAŞLAMA ROAMING GELİRLERİNİ YÜZDE 85 DÜŞÜRDÜ'

Turizmdeki yavaşlamanın toplam roaming gelirlerinin yüzde 85 civarı düşmesine yol açtığını kaydeden Erkan,bunun etkilerinin üçüncü çeyrekte daha fazla görüleceğine işaret etti.

'GLOBAL TOWER'IN TEK BAŞINA HALKA ARZINI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Erkan, Global Tower'ın halka arzıyla ilgili soruya ''Global Tower'da diğer operatörlerle fayda sağlayacağımız bir yapı istiyoruz, bu nedenle tek başına halka arzını düşünmüyoruz'' yanıtını verdi.

‘ONLINE EĞİTİM İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ'

Pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerine ara vermeden devam edebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayan Erkan “Güçlü altyapımız ve teknolojimizle her türlü ihtiyaca cevap verebilecek durumdayız. ” diye konuştu.

'DİJİTAL SERVİSLERİ AYRI ŞİRKETLER ALTINDA YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ'

Turkcell’in dijital servisleri TV+, fizy ve Lifebox'ı ayrı şirketler altında yeniden yapılandırma kararı aldıklarını söyleyen Erkan, ''Dijital servisler global rakipleriyle daha güçlü rekabet edecek. Böylece bu topraklarda geliştirilen, datası Türkiye’de kalan yerli ve milli uygulamalarımızın daha da yaygınlaşmasını hedefliyoruz” diye konuştu.