Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda giderek artan yabancı tabela kullanımına dikkati çekti.

Bu tabelaların kullanılmasının önüne geçmek için Türkçe tabela kullananlara vergi indirimi imkanı getirilmesini isteyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Cadde ve sokaklardaki iş yerlerinde yerli ürünler üretilip satılmasına rağmen dikkati çekmek amacıyla tabelalarda yabancı kökenli kelimeler kullanılıyor. Bu da yerli ve milli markalarımızı gölgeliyor. Markalaşmanın artmasına katkıda bulunmak adına yerli tabela kullanımı özendirilmeli."