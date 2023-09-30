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        Haberler Dünya Türkçe karşılığı olmayan anlamlı ve komik yabancı kelimeler

        Türkçe karşılığı olmayan anlamlı ve komik yabancı kelimeler

        Türkçe'de karşılığı bulunmayan ve yabancı dillerde sıklıkla kullanılan kelimeler birçok duyguyu ifade etmek için kullanılıyor. İşte Türkçe karşılığı olmayan anlamlı ve komik yabancı kelimeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:20
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        • 1

          ESKİMO DİLİ - IKTSUARPOK

          Birinin gelmesini beklerken hissedilen öfke anlamına gelir.

        • 2

          HAVAİ DİLİ - AKİKİ

          Birisine adres sorduktan hemen sonra adresi unutma durumu anlamına gelir.

        • 3

          TAMİLCE - OODAL

          Sevgililerin tartışmadan sonra birbirlerine gösterdikleri yalandan kızgınlık anlamına gelir.

        • 4

          FRANSIZCA - RİRE DANS SA BARBE

          Geçmişte yaşanan bir şeyi düşünürken bıyık altından gülümsemek.

        • 5

          İSPANYOLCA - SOBREMESA

          Dostlarla yemek yedikten sonra sohbet etmek ve yemeği sindirmek için masada bir süre oturmak.

        • 6

          İSKOÇÇA - TARTLE

          Tanınan birini başka biri ile tanıştırırken adını unutma karşısında duyulan utanç duygusu.

        • 7

          HIRVATÇA - DEJA BREW

          Sarhoşken yapılan utanç verici şeylerin başkalarından duyulmasıyla, yavaş yavaş hatırlanmaya başlaması.

        • 8

          JAPONCA - AGE-OTORİ

          Kuförde saç kestirdikten sonra beğenmeyip kötü hissetme durumu.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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