TBMM Dışişleri Komisyonunun son toplantısında, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumayı, üye devletler arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan İİT'nin Arapça, Fransızca ve İngilizce'nin yanı sıra Türkçe'yi de resmi dil olarak kullanması önerisinde bulundu.

Öneriye ilişkin değerlendirme yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İİT'nin 57 üyesi bulunduğunu, teşkilatın resmi dili olarak Arapça, Fransızca ve İngilizce'nin sayıldığını hatırlattı.

Türkçe'nin, İİT'nin resmi dilleri arasına eklenebileceğini belirten Kaymakcı, "Bu konuda mücadele etmemiz lazım. Tabii bunun getireceği sorumluluklar var ama bu yönde bir irade sergilenebilir. Dışişleri Bakanlığı olarak biz bunu her zaman destekleriz." diye konuştu.

Kaymakcı, son dönemde Türk cumhuriyetlerinin de İİT'de yer almasıyla Türkçe'nin, yalnızca İİT'de değil artık Birleşmiş Milletler sisteminde de belli bir yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda hep birlikte çalışmamız lazım. Bunu not ediyoruz. Bu yönde çalışacağız, gelişmelerden de Komisyona bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.