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        Haberler Yaşam Türkçe de geçen en uzun kelimeleri okuyabilecek misiniz?

        Türkçe de geçen en uzun kelimeleri okuyabilir misiniz?

        Türkçe, köklü bir dil olduğu için, kelime hazinesi oldukça zengindir. Bu zenginlik, Türkçe de uzun kelimelerin bulunmasına neden olmuştur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:37
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        • 1

          MUVAFFAKIYETSİZLEŞTİRİCİLEŞTİRİVEMEYEBİLECEKLERİMİZDENMİŞSİNİZCENE

          Dünyanın en uzun kelimelerinden birisi olan bu kelimenin kökü "Muvaffakiyet"den gelir. Sondan eklemeli yapısından dolayı 70 harften oluşur. Kelimenin anlamı, "hemen başarısızlaştırıcı hâline getiremeyebileceğimiz kişilerden biriymiş" şeklindedir. Yani kişi isterse karşı tarafı başarısızlaştırabilir ancak uğraşması da gerekir gibi bir anlama gelir.

          Çünkü muvaffakiyet "Başarı" demektir. Kelime "Muv-vaf-fa-ki-yet-siz-le-şi-tir-ici-le-şi-tir-i-ve-re-me-ye-bi-le-cek-le-ri-miz-den-miş-si-niz-ce-ne" şeklinde okunur.

        • 2

          DEMOKRATİKLEŞTİREBİLME

          Demokratikleştirebilme kelimesi, bir sistemi veya durumu daha demokratik hale getirme yeteneği veya olasılığı anlamına gelir. Bu kelime, genellikle bir ülkenin veya toplumun demokratikleşme sürecini ifade etmek için kullanılır ve 20 harften oluşur.

        • 3

          KUYRUKSALLAYANGİLLER

          Kuyruksallayan, incir kuşu vb. ötücü kuşları içine alan türdür.

        • 4

          ÖLÜMSÜZLEŞTİREBİLMEK

          Ölümsüzleştirme ihtimali veya imkanı bulmak

        • 5

          ELEKTROKARDİYOGRAM

          Kalpte oluşan elektrisel etkinliğin vücudun belli noktalarına elektrotlarla oluşturulan kalp çizelgesi

        • 6

          RADYOAKTİFLEŞTİRME

          Bir elementi radyoaktif duruma getirme

        • 7

          EGZİSTANSİYALİZM

          Varoluşçuluk anlamına gelir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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