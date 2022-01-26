Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün 2021 yılında aldığı sonuçları değerlendirdi.

TÜRKBESD verilerine göre, 2021’de 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı adet bazında 2020’e kıyasla yüzde 18 oranında artış gösterdi. TÜRKBESD’e üye firmaların Türkiye satışlarının artışı bir önceki yıla göre yüzde 9 olurken, toplam satışlardaki artış oranı yüzde 16 olarak gerçekleşti. Üretimdeki artış oranı ise yüzde 17’ye ulaştı.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "2021 yılında beyaz eşya satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 34 milyon 407 bin 771 adete ulaştı. İhracat adedimiz 25 milyon 927 bin 342 olarak gerçekleşti. 2021 yılında elde ettiğimiz bu sonuçlar, hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntıları gibi olumsuzluklara rağmen, süreci iyi yönettiğimizi gösteriyor" dedi.

'İHRACAT YAPAN FİRMALAR ENERJİ KESİNTİLERİNDEN MUAF TUTULSUN'

2021'de sektörün yaşadığı sorunlara da değinen Dinçer, geçen yıl yaşanan maliyet artışlarını ayrıntılı olarak anlattı.

2021 yılında plastikte, paslanmaz çelikte ve ambalajda maliyet artışının 2020 yılı ile kıyaslandığında TL bazında iki katın üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Dinçer, "Lojistik maliyetlerimiz ise bir yılda 4 kattan fazla arttı. Global çip krizi nedeniyle elektrik komponentlere erişimin zorlaşmasıyla tedarik maliyetlerinde ciddi artışlar yaşanıyor. Enerji fiyatları da maliyetlerimizi artıran bir diğer faktör. Örneğin, Ocak 2022 itibariyle elektrikte Ulusal Sanayi Tarifesi’ne yüzde 125 oranında zam gelmiş durumda. 2021 yılında, artan üretim maliyetleri, çip ve sektörümüzün en önemli ham maddesi olan yassı çelik temin etmekte yaşanan sıkıntılar gibi zorluklara rağmen, güçlü Ar-Ge’miz ve yan sanayimiz ile alternatif çözümler üreterek başarılı sonuçlar aldık" bilgilerini paylaştı.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, sanayideki doğalgaz ve elektrik kesintileri ile ilgili olarak da, "Maliyet artışlarının yaşandığı bir dönemde ihracata yönelik üretim yapan tesislerin doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından muaf tutulması ise kritik önemde, bu hususta bakanlıklarımızın desteklerini rica ediyoruz" çağrısında bulundu.

YATIRIMLAR 480 MİLYON DOLARA ÇIKACAK

Üretim ve ihracatta artış yakalayan beyaz eşya sektörü, yeni yıl da yatırımları da artırmayı planlıyor. TÜRKBESD’in, açıkladığına göre, 2022'de sektörün yatırımları yüzde 30 oranında artacak.

Beyaz eşya üreticilerinin özellikle Ar-Ge ve teknoloji alanında önemli yatırımlar yaptığını ifade eden TÜRKBESD Başkanı Dinçer, "Geçen yıla göre yatırımlarımızı yüzde 30’un üzerinde bir oranda artırmayı planlıyoruz. 480 milyon dolara yaklaşan yatırım planlarımız ilave üretim tesisi, kapasite artışı, makine parkı yenilenmesi, dijital dönüşüme yönelik teknolojik inovasyon, enerji verimliliği, yeşil dönüşüme yönelik ürün tasarımı ve süreçlerini kapsıyor. İhracat ivmemiz son 5 yılda daha da artmış durumda. Yıllık ihracat hacmimiz 4.5 milyar doları aştı. İhracatın öneminin giderek arttığı bir dönemde sektörümüzün maliyet yükünü azaltacak adımlar ise büyük önem taşıyor. 2022’de de ihracatımızı artırmaya devam edip, iç pazarda müşterilerimizin değişen taleplerine karşılık vererek başarılı bir yıl geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.