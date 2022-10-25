Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, 2022’de 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı, adet bazında 2021’in aynı dönemine göre korundu. TÜRKBESD’e üye firmaların Türkiye satışları ise bu dönemde yüzde 5 oranında düştü.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisinin azalmasının ardından ertelenen taleplerin de satın almaya dönüşmesiyle yılın ilk 9 ayında tüm ürün gruplarında iç satış ve ihracatta yüzde 23’lük bir artış gerçekleşmişti. 2022’nin ise tüm dünyadaki ekonomik gelişmelere bağlı olarak daha zor bir yıl olacağını öngörmüştük. Eylül ayında ihracatımızın, 2021’in Eylül ayı ile kıyaslandığında yüzde 4 oranında arttığını, iç satışlarımızın ise aynı seviyelerde seyrettiğini görüyoruz. İç satışların ilk altı aydaki düşüşün ardından, Ağustos ve Eylül aylarındaki kampanyaların da etkisiyle geçen yılki seviyeyi yakaladığını gözlemliyoruz. Beyaz eşya sektörünün, tüm olumsuzluklara rağmen yılın son çeyreğinde toplam satışlarını artıracağına inanıyorum" dedi.

'ÜFE-TÜFE FARKI ÜRETİCİYİ ZORLUYOR'

OECD tahminlerine göre enerji krizi nedeniyle Avrupa'da 2023 için büyümenin öngörülmediğine değinen Dinçer, "Hatta bazı Avrupa ülkelerinde negatif büyüme tahminleri bile yapılıyor. Türkiye'nin dahil olduğu G20 ülkelerinde finansman maliyetleri çok yükseldi, bunun büyüme üzerindeki etkisinin negatif olmasını bekliyoruz. 2023'te Türkiye'nin büyüme hızının yavaşlayacağı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) arasındaki makasın açıldığına da değinen Dinçer, "ÜFE yüzde 43’ten yüzde 151’e çıktı, TÜFE yüzde 83 oldu. Aradaki farkın kapanmaması üretici açısından olumsuzluklar yaratıyor, bu artışı sahaya yansıtamayan üretici zorluk çekiyor" dedi.

'ÇİN İLE SAVAŞA HAZIRIZ'

Çin'in dünya beyaz eşya üretiminin yüzde 54'ünü yaptığını vurgulayan Dinçer, "Çin'den alabileceğimiz çok fazla pazar payı var" bilgisini paylaştı.

Ekonomi politikalarının ihracatın artması üzerine olduğunu ve ihracatçının desteklenmesi gerektiğini kaydeden Dinçer, "Önümüzdeki dönem zor geçecek, Çin ihracatta daha agresif bir politika izleyecek. Çin'de iç pazar daraldığı için Çin hükümetinin ihracatı artırmak adına yeni destekler vermesini bekliyoruz. Biz bu savaşa hazırız, fakat Çin'de üretimdeki enerji maliyeti Türkiye'nin yarısından daha az. Şartlar eşit olursa ihracatımızı çok daha fazla artırabiliriz" vurgusunda bulundu.

Dinçer, beyaz eşyada ÖTV'nin kaldırılmasının gerektiğini de vurgulayarak, bu yönde atılacak bir adım ile ödeme vadelerinin artırılmasının sektöre olumlu yansıyacağının altını çizdi. Beyaz eşyada ÖTV oranı yüzde 6.7 olarak uygulanıyor.

'TÜRKİYE'DEKİ SAC ÜRETİMİ SEKTÖRE YETMİYOR'

Beyaz eşya sektörünün maliyetlerinin önemli bir kısmını yassı çeliğin oluşturduğunu dile getiren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz ise, "Türkiye’deki sıcak sac üretim miktarı, sektörün talebini karşılayacak miktarda değil" dedi.

Yavuz, "Bu ürün özelinde alınan anti-damping kararı beyaz eşya sektörü dahil olmak üzere tüm imalat sanayini olumsuz yönde etkiliyor. Temel girdilerimizden biri olan yassı çeliğe yönelik gümrük vergilerinin liberalleşmesi ihracatın daha da önemli olduğu bu dönemde çok faydalı olacaktır" talebinde bulundu.