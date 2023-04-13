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TÜRKBESD'de bayrak devri

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Derneğin yeni döneminde başkanlığa oybirliği ile BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın seçildi

Giriş: 13.04.2023 - 16:26 | Güncelleme: ABONE OL
TÜRKBESD'de bayrak devri
HABERTURK.COM

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) yönetiminde bayrak devri gerçekleşti. Derneğin Olağan Genel Kurul toplantısında gerçekleştirilen seçimin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oybirliği ile BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın seçildi.

Sığın, görevi, 2019 yılından bu yana TÜRKBESD Başkanlığını yürüten Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer’den devraldı.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gökhan Sığın, İngiltere’deki University of Bristol Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı.

Profesyonel kariyerine 1997 yılında Lister Petter şirketinde Proje Yönetici Yardımcısı olarak başlayan Sığın, 1999 yılında BSH Ev Aletleri’ne Planlama Yöneticisi olarak katıldı.

2003-2009 yılları arasında Bölgesel Planlama Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılında BSH’nin üst segmente yönelik markası Gaggenau’da Satış Müdürü olarak çalışmaya başladı.

2011-2015 yılları arasında ise Gaggenau ve Özel Müşteriler Direktörlüğü görevine getirildi.

2015 yılında Dubai’ye giderek, BSH Ev Aletleri Ortadoğu CEO’su olarak atanan Gökhan Sığın, 2018 yılından beri BSH Türkiye CEO’su olarak görev yapıyor.

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