Yağmur Ünal villanın 3 ve 4’üncü katında yaşıyor. Ünal, üst kata bir de kış bahçesi yaptırmış.

“Annemle evin rahatlığına çok önem verdik” diyen Yağmur Ünal oturma grupları için de şu espriyi yapıyor: “Ben koltuğa koltuk demem, koltuk rahat olmayınca.”