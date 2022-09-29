Pamuk tarlasında şoke eden diyalog: 'Fatma Girik öldü, sen ölme'

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 3 yeni pamuk cinsi ıslah etti. Enstitü, yetiştirilen bir pamuğa ise 'Türkan' adını verdi. Bu pamuk çeşidine Adana Büyükşehir Belediyesi de katkı verdi. Bu sene ilk kez Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde Serdar Mart'a ait tarlaya bin 500 dönüm ‘Türkan’ cinsi pamuk ekildi. Pamuğun hasadı ise dün gerçekleştirildi.
Hasatta ortalama dönüm başına 600 - 700 kilogram verim alındı. Türkan Şoray da adının verildiği pamuk cinsinin hasadına katıldı ve kadınlarla birlikte tarlaya girerek pamuk topladı.
"FATMA GİRİK ÖLDÜ, SEN ÖLME!"
Bu sırada Türkan Şoray’a Sıdıka Kılıç isimli bir kadın yazma hediye etti. Ayrıca Kılıç, Türkan Şoray’a, “Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine” dedi. Bunun üzerine şok geçiren Şoray ise, "Allah bilir" demekle yetindi.
"PAMUK ONA BENZİYORDU"
Burada konuşan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil, “Bu çeşit geliştirildiğinde arkadaşlarımla istişare yaptık ve bu çeşide Yeşilçam’ın en hoş artistinin ismini verelim dedik. Çünkü pamuk da ona benziyordu. Bundan sonra sadece Yeşilçam’da değil, çiftçimizin dilinde, topraklarında hayat bulsun, o çeşit yaşadıkça, o tarla ekildikçe onun ismi anılsın istedik. Aslında biz ülkeyi doyuruyoruz. Çok şey geliştirip, üretiyoruz. Bunun yanında 20 - 25 milyar dolar dış ticaret ihracatı yapıyoruz. Ancak biz tarımcıların ismi duyulmuyor” diye konuştu.
"ADANA PAMUKLARA BÜRÜNSÜN"
Türkan Şoray ise pamuk çeşidine isminin verildiği için mutlu olduğunu belirterek, “Son dönemlerde pamuğun ekim alanlarının azaldığını duyuyorum. Yıllardır Adana’da pamuk üretiminden bahsedilirdi. Dileğim bundan sonra daha çok üretim olsun, Adana pamuklara bürünsün” ifadelerini kullandı.
"OLAĞANÜSTÜ ÖNEMLİ BİR HADİSE"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise belediyenin görevinin sadece yol ve su olmadığını anlatarak, “Bu olağanüstü önemli bir hadise. Hepinizi kutluyorum. Ülkemizin en çok ihtiyacı olan şey döviz ve buna katkılarınızdan dolayı yürekten kutluyorum. Bizde, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak nerede faydalı bir hizmet varsa ona katkı sunuyoruz. Bunlar, belediyelerin yaptığı işler değil ama tarımsal dairemiz var ve belediyelerin artık bu tarz işleri var” açıklamasını yaptı.
AĞLAMA KRİZİNE GİRMİŞTİ
Öte yandan Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Fatma Girik, ocak ayında yaşamını yitirmişti.
Fatma Girik’in vefatı yakın arkadaşı Şoray’ı derinden sarsmıştı. Büyük bir üzüntüye kapılan Türkan Şoray, ağlama krizine girmişti.
"ACIM ÇOK BÜYÜK"
Üzüntüsünden Girik ile ilgili duygularını dile getirmekte zorlanan usta oyuncu, "Duygularımı tarif etmem çok zor, acım çok büyük" demişti.
"KALBİMDESİN SONSUZA KADAR"
Türkan Şoray, ilk şoku atlattıktan sonra sosyal medya hesabından şu ifadeleri yayınlamıştı: Dünya güzeli maviş gözlerinle cıvıl cıvıl bakardım benim canım arkadaşım. Seni çok özleyeceğim; birlikte olduğumuz, güldüğümüz günlerimizi... Sinema yolculuğumuzda kader arkadaşıydık, sevinçlerimizle, üzüntülerimizle... Seni seven milyonlar çok özleyecek, Türk Sineması'nda yerin dolmayacak. Duyduğum derin acıyı ifade etmem zor. Kalbimdesin sonsuza kadar.
Fotoğraflar: İHA, AA
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