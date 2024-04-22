Türkan Şoray'dan 'Aman Adanalı'

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Türkan Şoray ve Şoray Uzun, 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen söyleşide Adanalılar ile buluştu. Söyleşi sırasında Türkan Şoray, söyleşiye gelen misafirleri için ‘Aman Adanalı’ adlı türküyü seslendirerek herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, söyleşiye eşi Nuray Karalar ile birlikte katıldı.