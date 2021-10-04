Adını taşıyan okul yenilendi 0:00 / 0:00

Sarıyer'de Türkan Şoray'ın adını taşıyan okul, İBB ve Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle yenilendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Türkan Şoray yenilenen okulu birlikte ziyaret etti. Ziyarette "Size, çocuklarımız adına nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum" diyen Şoray'a İmamoğlu, "İsminizin olduğu her yere koşarız" yanıtını verdi

DHA / HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle Sarıyer Rumelihisarüstü Mahallesi'nde Türkan Şoray'ın adını taşılan okulu pandemi döneminde yeniledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Türkan Şoray ile birlikte yenilenen okulu ziyaret etti. İmamoğlu, Genç ve Şoray'ı misafir eden okul müdürü Didem Tosun, 10 derslikte ve biri özel eğitim kapsamındaki 3 ana sınıfında toplam 270 öğrencileri olduğunu belirtti.

Okulun yenilendikten sonraki halini ilk defa gören Türkan Şoray, "Size, çocuklarımız adına nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çocuklar şimdi burada rahat rahat koşacaklar. Çünkü onların okumak kadar koşmak, eğlenmek de hakları. Onun için bu bahçe, onlar için çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz dedi. Ekrem İmamoğlu, Şoray'a "İsminizin olduğu her yere koşarız" yanıtını verdi. Daha sonra İmamoğlu, Genç ve Şoray birlikte okulu gezdi. Okul girişinde adına düzenlenen köşeyi gören Şoray, utandığını dile getirdi.

Türkan Şoray Okulu'nun, 70'li yıllarda yapılmış değerli bir eğitim kurumu olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, "Tabii Türkan Şoray Hanımefendi'nin o güzel yüreğinin bir başka yansıması, eğitime katkı sunması muazzam bir şey. Sanatçı böyle bir şey. Türkiye'nin gurur duyduğu bir sanatçı. Bugün hem ilkokulu hem ortaokulu hem anaokulu burada. Daha önceki bina, biraz sıkıntıdaydı" dedi.