18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnşaatının yüzde 50’sinin tamamlandığı alım termali, Rusya’nın Anapa kentinden gönderilecek gazın Türkiye’ye giriş yaptığı ilk nokta olacak. Kıyıköy’e gelecek gazın yarısı BOTAŞ’ın halen inşaatını sürdürdüğü kara hattıyla Türkiye’de piyasaya arz edilecek.
İnşaat çalışmalarını Tekfen'in, mühendislik işlerini ise İngiliz Petrofac'ın yürüttüğü terminal sahasında, yaklaşık 2 bin personel hizmet veriyor. İş makinelerinin sürekli çalıştığı şantiyede inşaatın tamamlanmasının ardından ilk gaz alım işleminin yıl sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.
24 SAAT REVİR HİZMETİ VE AMBULANS
Şantiye alanında kurulan kampta 4 yemekhane bulunuyor ve burada aynı anda bin kişi yemek yiyebiliyor. Yemeklerin tamamı gıda mühendislerinin denetiminden geçiyor.
İki doktorun dönüşümlü olarak her gün mesai yaptığı sahada 24 saat revir hizmeti veriliyor ve bir ambulans bulunuyor. Sahada yaşanabilecek olası elektrik kesintilerine karşı da 7 jeneratör hazır bulunduruluyor.
Güvenliğin en önemli öncelik olduğu inşaat alanında çalışanların yürüme yolları uyarı levhalarıyla düzenlenmiş durumda. Ayrıca yerli ve yabancı birçok çalışanın görev yaptığı terminalde, 50’den fazla güvenlik görevlisi hizmet veriyor.
Sahada kurulan eğitim alanında çalışanlar olası tüm güvenlik risklerine karşı animasyonlarla bilgilendiriliyor.
İNTERNET BAĞLANTILI ODA
Oldukça geniş bir alana sahip inşaat sahasında işçiler, mühendisler ve formenler için ayrı odalarda konaklama imkanı sunuluyor.
Her türlü altyapı imkanının bulunduğu odalarda çalışanlar için kesintisiz internet hizmeti veriliyor.
Personelin mesai sonrası eğlenceli vakit geçirebilmesi için alanda sinema odaları, masa tenisi, bilardo ve langırt gibi çeşitli sosyal donatılar bulunuyor.
Sahada çalışanların spor yapabilmeleri için koşu bantları, mekik sehpaları ve ağırlık çalışma ekipmanlarının da bulunduğu bir spor salonu da inşa edilmiş.
Ayrıca yabancı çalışanlar dinlenme alanlarında Rusça, Arapça, İngilizce yayın yapan kanalları izleyebiliyor.
"TÜRKAKIM'IN ÖNCELİĞİ REFAHA KATKIDA BULUNMAK"
TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, yaptığı değerlendirmede, "TürkAkım proje şirketi olarak çalışanların refahı konusundaki titizliğimizi alt yüklenicilerimizin de paylaşması mutluluk verici." ifadesini kullandı.
TürkAkım gibi çalışma temposu yüksek bir projeyi sorunsuz hayata geçirebilmek için huzurlu bir çalışma ortamının çok önemli olduğuna işaret eden Esen, "TürkAkım’ın önceliği Kıyıköy’ün, Trakya’nın, Türkiye’nin refahına katkıda bulunduğu gibi kendi çalışanlarına da iyi bir hayat sunabilmektir." dedi.
Bu arada, terminalin tamamlanmasının ardından inşaat alanının yeniden ağaçlandırılmak üzere, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi planlanıyor.
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