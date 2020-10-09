AA

Aksyutin, Rus doğal gazını doğrudan Türkiye'ye ulaştıran TürkAkım'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TürkAkım'ı Türkiye ve Balkanların enerji arz güvenliğinin garantisi olarak gördüklerini ve büyük önem atfettiklerini belirten Aksyutin, "TürkAkım, sıkı bir takvime ve Karadeniz’in getirdiği birçok teknik güçlüğe tabi olan iddialı bir projeydi. Uzman ekiplerimiz projeyi vaktinde ve kusursuz şekilde tamamlamak için gece gündüz çalışarak Türk ve Rus devletlerinin ve halklarının da desteğiyle bunu başardı." diye konuştu.

Aksyutin, doğal gazın çevre dostu bir kaynak olduğuna işaret ederek, "Çevreyle dost ve verimli bir enerji kaynağı olan doğal gazı bölgedeki piyasalara nesiller boyunca aktarmak üzere tasarlanıp gerçekleştirilen TürkAkım, artık ülkelerimizin hizmetinde." ifadesini kullandı.

TARİHİ İMZALAR 2016'DA ATILDI

TürkAkım ilk kez Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi bir ziyaret sırasında duyurulmuştu.

En az 50 yıl boyunca faaliyet gösterecek şekilde tasarlanan proje için hükümetler arası anlaşma, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak tarafından 10 Ekim 2016'da imzalanmıştı.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattı ile 142 ve 70 kilometre uzunluğunda iki ayrı kara hattından oluşan TürkAkım, 8 Ocak 2020'de düzenlenen resmi açılış töreniyle hizmete girmişti.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz taşınıyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Gazprom Export'un yüzde 50'şer hisseye sahip olduğu TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından Kıyıköy'den Bulgaristan'a kadar uzanan 142 kilometre 48 inçlik boru hattı yapıldı.

Proje kapsamında hisselerinin tamamı Gazprom'a ait Güney Akım şirketi tarafından ise Kıyıköy Gaz Alım Terminali inşa edilmişti.

BOTAŞ tarafından Kıyıköy'de bulunan alım terminalinden Tekirdağ'daki milli şebekeye bağlanan 70 kilometrelik 48 inç hat da proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar arasında bulunuyor.