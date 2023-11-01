Türk Yıldızları'ndan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Manisa'da gösteri uçuşu
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteri uçuşu büyük ilgi gördü
Giriş: 01.11.2023 - 20:42 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:42
Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Yunusemre Belediyesi ev sahipliğinde Manisa semalarında gösteri yaptı.
İLGİ ODAĞI OLDU
Evrenos Spor Tesisleri üzerinde sergilenen gösteriyi binlerce vatandaş ilgiyle izledi.
CEP TELEFONLARINA KAYDEDİLDİ
Vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.