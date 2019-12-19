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Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Konya’da FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulan Türk Yıldızları eski pilotu Ali Onur A. karar duruşması için son kez hakim karşısına çıktı. Konya Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanığın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ali Onur A. da duruşmaya Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Zafer Samancı'nın haberine göre, Ali Onur A., hakkındaki suçlamaları reddederek, FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Örgüt mensubu olma kriterlerini taşımadığını iddia eden Ali Onur A., "Yurt içi, yurt dışı kurslar, akademik kariyer ve sicil açısından kriterler bana uymamaktadır. Hakkımdaki iddialar mesnetsizdir. Aleyhimdeki beyanlar duruşmalar sırasında tek tek çürümüştür" dedi.
'ÖRGÜT MENSUBU OLSAM TÜRKİYE'YE GELMEZDİM'
Ardışık aramalara ilişkin suçlamaları reddeden ve buna ilişkin raporların da hatalı olduğunu savunan Ali Onur A., "Örgüt mensubu olsaydım yurt dışına çıkınca geri dönmezdim. Bu süreç ailemi de etkiledi. Suçsuzum, bunu hak etmedim. Ailemin yanına dönmek istiyorum, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Sanık avukatı Ali Onur A.’nın örgütle bir bağlantısının bulunmadığını savunarak savunarak, tahliyesini ve beraatini talep etti.
TAHLİYE EDİLDİ
Savunmaların ardından iddia makamı, mütalaasını tekrar etti. Mütalaada, tutuklu sanık Ali Onur A.'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Onur A.'nın, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, suçun vasıf ve maiyeti, mevcut delil durumu ve uzun tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak, sanığın tahliyesine karar verdi.
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