Türk yatırımcılar Meta New York'ta buluştu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyince (TAİK) 12'nci Türkiye Yatırım Konferansı, Meta’nın New York ofisinde gerçekleştirildi.
T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş konferansa yaptığı konuşmada, küresel ve bölgesel olarak yaşanan son gelişmeler, ortaklık ve iş birliğinin öneminin bir kez daha kanıtladığını söyledi. Gelecekte dijital ve yeşil ekonominin önemli olacağını vurgulayan Muş, dijital araçların ticareti daha güvenli ve daha az maliyetli hale getirmek için birincil kaynak haline geldiğini dile getirdi. Muş, Türkiye'nin ABD ile 2020'nin başından bu yana çok verimli bir dijital diyalog süreci olduğuna işaret ederek, "Her iki ülkeden özel sektörün katılımıyla birlikte yapay zeka, veri, 5G, siber güvenlik ve blockchain gibi konulara odaklanıyoruz. Bu diyaloğun bir sonraki adımı olarak, Şubat 2023'te yüz yüze bir workshop çalışması gerçekleştireceğiz” dedi.
DEİK Başkanı Nail Olpak ise, teknoloji sektörünün büyüme, istihdam yaratma ve verimliliği artırma açısından çok önemli bir endüstri olduğunu söyledi. Ekonomik dayanıklılık ve küresel rekabetin teknoloji alanında sürekli ve artan güce dayandığını belirten Olpak, teknoloji sektörünün dikkate değer bir hızla ve ölçekte büyüdüğünü kaydetti.
TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise, ABD ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık yüzde 30 arttığını belirtti. Yalçındağ, "Bu yıl ticaret hacmimizin 30 milyar dolara yükseleceğini umuyoruz" diye konuştu. ABD'nin Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat partneri olduğunu kaydeden Yalçındağ, TAİK olarak ABD'nin tedarik zincirlerine entegrasyona öncülük etmeye, ABD'nin Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya ve Afrika ile Orta Asya'da Türk ve Amerikan firmaları arasında ortaklıklar oluşturmaya hazır olduklarını söyledi.
TÜRKİYE’NİN METAVERSE POTANSİYELİ
Meta Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Derya Matraş ise, dünyanın dört bir yanındaki 210 milyondan fazla aylık aktif Facebook kullanıcısının Türkiye'deki işletmelerin en az bir tanesiyle bağlantı kurduğunu aktararak, “Metaverse’ün önümüzdeki on yılda 1 milyar kişiye ulaşacağını ve dijital ticarette yüz milyarlarca dolara ev sahipliği yapacağını düşünürsek, Metaverse’ün sunduğu yeni fırsatlardan yararlanarak Türkiye’de de yeni istihdam alanları ve iş fırsatları çıkabileceğine inanıyoruz. Önümüzdeki on yıl içinde küresel olarak 3 trilyon dolardan ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'de 360 milyar dolardan fazla değere sahip olabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz” diye konuştu.
Matraş, Türkiye'deki her boyuttaki işletmenin yerel ve uluslararası ölçekte büyümesine yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.
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