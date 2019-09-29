Türk yaş meyve sebze sektörü Rusya pazarında tekrar liderliğe yükselebilmek amacıyla Moskova’da 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Worldfood Moscow 2019 Fuarı’na 15 firma ile katıldı. Worldfood Moscow 2019 Fuarı’na Türkiye’den diğer gıda sektörlerindeki firmalarla birlikte 33 firma katılarak ürünlerini Rus ithalatçılarının ve tüketicilerinin beğenisine sundu. Türk yaş meyve sektörünün, Rusya’ya 2014 yılında 938 milyon dolar ihracat yaptığını ve Rusya’nın ithalatında birinci ülke konumunda olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılı sonunda ihracat rakamlarının 2014 yılının yüzde 70’ine gelebildiğini, hedeflerinin Rusya pazarında 2014 rakamlarına ulaşmak olduğunu kaydetti.

"RAKİPLERİMİZE KAPTIRDIK"

Rusya Federasyonu’nun; domates, mandalina, limon, taze üzüm, nar, şeftali başta olmak üzere Türkiye’nin en önemli ihraç pazarı olduğunun altını çizen Uçak, “Türkiye’den 33 gıda firması Rusya’da ülkemiz ürünlerini başarıyla tanıttı. Rusya ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerde son birkaç yılda yaşanan pozitif gelişmelerin, iki ülke arasındaki ticareti canlandırması için çaba gösteriyoruz. 2014 sonrasında İran, Çin, Mısır, Fas, Azerbaycan, Ekvator gibi ülkelere kaptırdığımız pazarı geri almak için etkin bir tanıtım yaptık. Özelikle İran ve Azerbaycan gibi ülkeler coğrafi yakınlığın da katkısı ve giderek artan ürün kaliteleri ile Rus pazarında öne çıkmaya başladılar. Biz 2015 ve öncesinde Rusya’ya girişte sahip olduğumuz 'Yeşil Hat' avantajımızı son yıllarda İran gibi rakiplerimize kaptırdık. Rus pazarını tekrar geri kazanmak için devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşların seferber olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"

Fuar vesilesiyle Rusya’nın en büyük toptancı hali olan Food City’i ziyaret ettiklerini anlatan Uçak şöyle devam etti:

“Food City’de gıda ticareti ile iştigal eden Türk esnaf arkadaşlarımızla görüşme imkanı bulduk. Türk esnafı, rakiplerimize göre vergi ve nakliye bakımından ürününe göre tır başına 2 bin 500-3 bin dolarlara varan ilave maliyetler olduğunu dile getirerek destek taleplerini dile getirdiler. Son dönemde, Çin ve Güney Kore gibi yeni pazarlara kiraz ve diğer ürünlerin ihracatının önünü açma yönünde ülke olarak gayret sarf ederken, Rusya Federasyonu gibi önemli ve geleneksel bir pazarımızı kaybetmemek ve tekrar canlandırmak için başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklarımız olmak üzere herkesin katkı ve desteklerini esirgememelerini bekliyoruz. Biz sektör mensupları olarak bu tür heyet ve fuar katılımları ile ticaretimizi canlandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

375 MİLYON DOLAR İHRACAT

Türkiye, Rusya Federasyonu’na 2014 yılında 938 milyon dolar yaş meyve sebze ihraç ederken, 2015 yılında 875 milyon dolarlık yaş meyve sebze gönderdi. 2016 yılında Rusya tarafının koyduğu yasaklar sonucunda ihracatımız 331 milyon dolara geriledi. 2017 yılında ihracatımız tekrar yükselişe geçerek 638 milyon dolara çıktı. 2018 yılını ise 659 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktık. 2019 yılının ocak-ağustos döneminde Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ihracatı 375 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’den Rusya Federasyonu’na yaş meyve sebze ihracatında kayısı, kiraz, şeftali, erik, narenciye ürünleri, domates ve üzüm öne çıkan ürünler oldu. Worldfood Moscow 2019 Fuarı’na katılan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği heyetinde; yönetim kurulu Hayrettin Uçak başkanlığında, yönetim kurulu başkan yardımcısı Cengiz Balık, yönetim kurulu üyeleri Vural Güleç, Sıddık Demircan ve Şube Müdürü Necdet Kömür yer aldı.