Türk voleybolunda hedef "hep ileri"

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk voleybolunun olimpiyatlara katılma aşamasını artık geride bıraktığına vurgu yaparak, "Türk voleybolu çok iyi noktalara geldi. Bugün olimpiyata gidiyoruz. Öncelikle sürdürülebilirliği sağlamak bundan sonra da hep bir adım ileriye gitmek lazım. Artık olimpiyatlarda derece yapmalıyız. Avrupa ve dünya şampiyonalarının hepsinde final oynamalıyız. Bizi artık bu dereceler tatmin eder." dedi.
Voleybolun, Türkiye'de her şeyin futbolun gölgesinde kaldığına dair algıyı yıktığını belirten Üstündağ, "Voleybol futbola dair algıyı yıktı. Bunu belgeleriyle kanıtlayabiliriz. Örneğin aynı saatte oynan 2 milli takımımızın maçında bizim izlenme oranımızın 2 kat daha fazla olması. Bu yaz yüzde 97 mutluluk tablosu ortaya koymuşsak 'voleybol futbolun gölgesinde kalıyor' denilemez." ifadelerini kullandı.
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın 31 yıldır yapıldığına ve bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenleneceğine dikkati çeken Üstündağ, "VakıfBank ve Fenerbahçe Opet bu organizasyonda mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda maçlar oynanacak. Biletlerin şimdiden tükendiği konuşuluyor. Demek ki voleybol futbolun gölgesinde kalıyor denilemez." değerlendirmesinde bulundu.
Sporda iş başındaki kişilerin "samimi, şeffaf, ilkeli ve kararlı" olması gerektiğini vurgulayan Üstündağ, şöyle devam etti:
"Hayallerinizden ve hedeflerinizden sapmayacaksınız. Hayalinizden vazgeçmeyip hedefsiz projenin peşinden gitmeyeceksiniz. Sisteme ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sistemli işlerden doğru sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Voleybol bugün bunu yapıyor. Voleybol bu yaz yüzde 97 gibi bir rakamla medyada yer aldı. Toplumu yüzde 97 gibi bir rakamla toplumu mutlu etiğimizin ifade edilmesi bizi de çok mutlu etti."
42 YILDIR SPORUN İÇİNDEYİM
Sporun, kendisini için çok büyük anlamlar ifade ettiğini dile getiren Mehmet Akif Üstündağ, sadece voleybolda değil basketbol ve futbolda da önemli görevlerde bulunduğunu söyledi.
Oyunculuk, antrenörlük ve yöneticiliğin ardından iki dönemlik federasyon başkanlığıyla devam eden sürecin kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını aktaran Üstündağ, "42 yıldır sporun içindeyim sadece bir branşta değil, voleybolda, basketbolda, futbolda çok önemli görevler yaptım. Bu oyunculukla başlayan antrenörlüğün ardından yöneticilik ve en sonunda da iki dönemdir federasyon başkanlığıyla devam eden bir süreçtir. Spor vazgeçilmezimizdir." diye konuştu.
Sporun içinden gelmeni yöneticilikte avantaj sağladığını kaydeden Üstündağ, "Sporculuk yaptım sporcunun, antrenörlük yaptım antrenörün, yöneticilik yaptım yöneticilerin problemini bilirim. Kulüp yöneticiliği yaptım kulüplerin de problemini bilirim. Bir tek hakemlik yapmadım. Zannederim onu da en iyi şekilde yaparım." dedi.
UNUTAMADIĞI İKİ ANI
Mehmet Akif Üstündağ, takım sporunda olimpiyata gitmenin zorluğuna vurgu yaparak federasyon başkanı olarak görev yaptığı süreçte iki anısını unutamadığını ifade etti.
Göreve başladıkları süreçte Türkiye'nin voleybol en büyük derecesinin "Avrupa'da final" olduğunu kaydeden Üstündağ, "Tekrar finale kaldık, bunu şampiyonlukla süslemek istedik ama finali binlerce seyircinin önünde kaybettik. Bu anımı unutamam. Ardından moral bozukluğuyla olimpiyat elemesine gittik. Elemelerde Polonya maçını 3-2 kazandık. Ertesi gün de Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyata gitmemiz unutamayacağım anılarımdır." şeklinde sözlerini tamamladı.
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