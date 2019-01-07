Türk ve Yunan polisinden Pire Limanı'nda ortak operasyon

Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarının adalet önüne çıkartılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk narkotik polisi, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda Suriye'den gelen bir konteyner içerisinde çok miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Yunanistan'a özel bir ekip gönderilerek alınan istihbarat Yunan polisi ile paylaşıldı.

Türk ve Yunan polislerince düzenlenen operasyonda, Pire Limanı'ndaki bir konteynerde arama yapıldı.

Konteynerde yapılan aramada, kurşun bloklar içerisine gizlenmiş çok miktarda hap ele geçirildi. Operasyonun devam ettiği ve sorumluların yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.