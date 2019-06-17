Türk ve Suriyeli ressamlardan sergi

Suriyeli ressamlar Abdullatif Aljeemo, Khayyam Zedan ile Türk ressamlar Kadir Ablak ve Huri Kiriş, İki Kültür Dört Renk Karma Resim Sergisi' adlı resim sergisi açtı. Ayvansaray Plato Sanat İstanbul'da açılan sergiden elde edilecek olan gelirin bir bölümü Türkiye Meme Vakfı'na bağışlanacak.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen, "Sergi, uluslararası sanat buluşması olarak çok değerlidir. İki farklı ülkeden dört farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, geçmişe ve bugüne dair imgelerin sanatçılar eliyle hem poetik hem de politik bir izlekten bakılmasına, bununla birlikte mekân, şehir, hafıza, doğa ve hız gibi bireyi çevreleyen unsurların farklı yorumlamalarla izlenmesine imkân hazırlıyor" dedi.