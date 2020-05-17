Türk ve sığınmacı kadınlar ihtiyaç sahipleri için doğal sabun üretiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde, hijyen koşullarından kaynaklanan sorunların toplum sağlığı için oluşturduğu tehdidin arttığını düşünen kadınlar, doğal sabun üretimi konusunda proje hazırladı.
Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği adına Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğine sunulan "Hepimiz Biriz Projesi" onaylanarak, malzeme temini için maddi destek aldı.
Dernek binasının bir odasını atölyeye dönüştüren üyeler, kentte ikamet eden 4 Afgan kadınla bir araya gelerek çalışmalara başladı.
El yordamıyla tencere ve çeşitli kapların içinde hazırlanan sabun, kalıp kalıp kesilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Sabunlar, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.
Dernek Başkanı Hayriye Demirbilek, AA muhabirine, ilk etapta 2 bin 400 sabunu ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı planladıklarını belirtti.
Koronavirüsle mücadele edilen bu süreçte gelir seviyesi düşük olduğu için hijyen malzemelerine yeterli bütçeyi ayıramayanlara desteklerini sürdüreceklerini kaydeden Demirbilek, daha sonraki süreçte de kadın istihdamına katkı amacıyla sabun üretimini sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Dernek imkanlarını genişleterek daha çok katılımcıyla farklı projeleri hayata geçirmek istediklerini anlatan Demirbilek, şöyle konuştu:
"Kadınlarımız tamamen gönüllülük esasına göre ücret almadan çalışıyor. İstihdama katkı sağlama yönünde daha önceden turistik tesisler için sabun yapmayı düşünüyorduk. Bu proje sayesinde üretime başladık. Projemizden haberdar olan bazı esnaf da kendileri için doğal sabun üretmemiz yönünde teklifte bulundu. Her gün biraya gelip üretimi sürdürüyoruz. Çeşitli karışımların ardından kaynatılan sabunu en az 48 saat kurumaya bırakıyoruz. Ardından kalıplara ayırıp paketliyoruz."
Sabun üretiminden sorumlu dernek görevlisi Safiye Çamkaya ise çeşitli sebeplerle ülkelerini terk etmek zorunda kalmış kadınlarla çalışmayı yürüttüklerini dile getirdi.
Sabun üretiminde tecrübe kazanmalarının, aile ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaların önünü açacağına inandığını belirten Çamkaya, şunları kaydetti:
"Daha önce sabun üretimi konusunda deneyimimiz yoktu. İnternetten izleyerek öğrendik. Soğuk ve sıcak yapım şeklinde sabun üretiyoruz. Hem doğal hem de hazır sabunlara göre daha güvenilir diye düşünüyorum. Bugüne kadar sabunu hep satın alıyorduk, keşke daha önce öğrenmiş olsaydık."
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