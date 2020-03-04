04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk ve Hollanda narkotik polisi 2 ton 384 kilogram eroin yakaladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin, 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi veren Soylu, yeni gelişme olarak Türk ve Hollanda narkotik polisinin, 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini söyledi.
AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili uluslararası alanda yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin doğusunda yer alan bazı ülkelerden Avrupa'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir organizasyon tespit edildi.
Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, iş birliği çerçevesinde Hollanda makamlarıyla irtibata geçerek müşterek soruşturma yürüttü.
Soruşturma doğrultusunda Türk narkotik polisi ile Hollandalı meslektaşları, eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlar sonucu, Kazakistan'da 1105, Almanya'da 703, Polonya'da 350, Hollanda'da 171 ve Türkiye'de 55 olmak üzere toplam 2 ton 384 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.
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