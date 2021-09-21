Türk ve göçmen sanatçılar "Gelin Tanış Olalım" programında bir araya geldi

AA

Kültürel iş birliklerini arttırmak, diyalog zemini oluşturabilmek, kamuoyuna mülteci konusunda pozitif mesajlar verebilmeyi amaçlayan programa başta Suriye olmak üzere Mısır, Filistin, Ürdün, Irak, Özbekistan, Doğu Türkistan, Cezayir gibi çok sayıda ülkeden Türkiye'ye göçmen olarak gelmiş yaklaşık 80 sanatçı konuk oldu. Programda Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yusuf Tosun (solda) konuşma yaptı.