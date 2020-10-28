Türk ve Azerbaycanlı çocuklar "Cumhuriyet Bayramı" için aynı klipte buluştu - ADANA

AA

Müziği Salih Aydoğan, sözleri Hasan Asker Denksu ve eşlik düzenlemesi Selçuk Bilgin tarafından gerçekleştirilen "Ölümsüz Cumhuriyet" eseri için iki ülkenin öğrencileri kamera karşısına geçti.

Eşlik müziğiyle eseri seslendiren öğrencilerin tek tek çektikleri görüntüler, üniversitenin hocaları tarafından birleştirilerek klip haline getirildi.

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Ortaokul Korosu Şefi Ilgar Eyyubov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Okulu Koro Şefi Valide Celilova ile Cumhuriyet Bayramı için ortak bir proje yapmaya karar verdiklerini söyledi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öğrencileri aynı ortamda buluşturamadıklarını dile getiren Eyyubov, bunun için gençlerin tek tek eser seslendirdiğini, bu anların da görüntülendiğini anlattı.

Öğrencilerin seslendirdiği "Ölümsüz Cumhuriyet" eseriyle ilgili kayıtları birleştirdiklerini ve ortaya güzel bir çalışmanın çıktığını aktaran Eyyubov, böyle önemli bir ulusal bayramda kardeş Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya gelmenin kendileri için heyecan verici olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın zor günlerden geçtiğini ifade eden Eyyubov, "Azerbaycan ile bunu yapmak bizi daha çok mutlu etti. Azerbaycan ve Türk çocukların Cumhuriyet Bayramı için bir araya gelmesi bizi iki kat mutlu etti ve gururlandırdı. Biz iki kardeş devletiz. Böyle bir etkinlikte çocukların bir araya gelip 'Ölümsüz Cumhuriyet' eserini okuması güzel oldu." diye konuştu.

Eyyubov, çalışma kapsamında toplam 12 öğrencinin müzik eşliğinde tek tek eseri kendi mekanlarında seslendirdiğini ve bu kayıtların birleştirilerek klip haline getirildiğini söyledi.Ortaokul Koro Başkanı 8. sınıf öğrencisi Zeynep Afşar da Azerbaycanlı öğrencilerle yaptığı çalışmanın heyecan verici olduğunu ve büyük keyif aldığını belirtti.