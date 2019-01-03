Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gaziantep, TCG Gemlik fırkateynleri, bir deniz helikopteri ve iki F-16 uçağı ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Porter muhribinin katılımıyla Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edildi.