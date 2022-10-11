Shvengen vize başvurularına yanıtların isteğe göre verildiği belirten AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız, “Hem AB müktesebatına uygun olmayan hem AB ile birlikte tüm üyelerin taraf olduğu AB insan hakları sözleşmesinde teminat altına alan temel insan haklarını ihlal eden bir yöne doğru evrildi Shvengen vizesi uygulamaları” diye konuştu.