Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Schengen vizesi sorunu AKPM’ye taşınıyor! Schengen vizesi fiyatı, nasıl alınır, başvuru süreci, hangi ülkeleri kapsıyor?

Vatandaşların Schengen vizesi sorunu AKPM’ye taşınıyor!

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelerine gitmek üzere aldığı Schengen vizesi hakkında bir süredir sıkıntılar gündemde yer alıyordu. Bu konuyla ilgili gelişme bugün Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu’nda gerçekleşiyor.

11.10.2022 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Vatandaşların yaşadığı Schengen vizesi sorunu bugün Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi Genel Kurulu’nda tartışılacak.

    Meclise Türk Grubu, yaşanan sorunları ve çözümlerini içeren bir rapor analizi hazırlandı.

  • Vize alımlarında, yaşanan sıkıntılar meydana getirildi.

    Raporda, Schengen Bilgi Sistemi’nin Schengen bölgesini içeren ülkeler tarafından keyfi biçimde kullanıldığı aktarıldı.

  • Shvengen vize başvurularına yanıtların isteğe göre verildiği belirten AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız, “Hem AB müktesebatına uygun olmayan hem AB ile birlikte tüm üyelerin taraf olduğu AB insan hakları sözleşmesinde teminat altına alan temel insan haklarını ihlal eden bir yöne doğru evrildi Shvengen vizesi uygulamaları” diye konuştu.

  • 2022 YILI SCHENGEN VİZESİ İÇİN KONSOLOSLUKLARA ÖDENEN BAŞVURU ÜCRETLERİ

    ÜLKE

    VİZE ÜCRETİ

    BAŞVURU MERKEZİ

    ALMANYA

    80 EURO

    380 TL

    AVUSTURYA

    80 EURO

    450 EURO

    BELÇİKA

    848 TL

    263 TL

    FRANSA

    80 EURO

    40 EURO

    İSPANYA

    97 EURO

    19 DOLAR

    MACARİSTAN

    80 EURO

    25 EURO

     

  • Raporda Türk tarafının yapıcı önerilerinin de yer aldığını belirten Altunyıldız, “"Tüm ülkelerde yeknesak bir uygulamanın ortaya çıkması için denetim ve izleme mekanizmasının ortaya çıkarılması, yapılacak müracaatlarda ortaya konan ret gerekçelerinin mutlaka tarafa bildirilmesi ve yargı denetimine mutlaka ret kararlarının açılması lazım" açıklamasında bulundu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.