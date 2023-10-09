Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Türk vatandaşlarının sadece kimlik ve pasaportla görebileceği vizesiz ülkeler listesi!

        Türk vatandaşları için sadece kimlik ve pasaportla gidilebilecek vizesiz ülkeler listesi!

        Vize gerektirmeyen ülkelere sadece pasaport ve kimlikle giriş yapabilirsiniz. Birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Kimlikle seyahat ederken kapıda vize uygulaması ile çok sayıda ülkeyi görebilirsiniz. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AZERBAYCAN

          90 gün vizesiz ve pasaporta ihtiyaç duyulmadan kimlikle giriş yapılabiliyor.

        • 2

          KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

          KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

        • 3

          BOSNA HERSEK

          Bosna Hersek ve Türkiye vatandaşları seyahat ederken kimlikle iki ülkeye de girebilecek.

        • 4

          GÜRCİSTAN

          90 gün vizesiz ve pasaporta ihtiyaca duymadan kimlikle giriş yapılabiliyor.

        • 5

          SUUDİ ARABİSTAN

          Suudi Arabistan, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulamasını başlattı.

        • 6

          MOLDOVA

          Moldova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Ülkeye pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle giriş yapabiliyorsunuz.

        • 7

          UKRAYNA

          Ukrayna'ya Türk vatandaşları kimlik ile seyahat edebiliyor.

        • 8

          SIRBİSTAN

          Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına dair kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. İki ülke arasındaki imzalanan antlaşmanın yürürlüğe girdiğinin duyurulmasının ardından Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

        • 9

          ANDORRA

          90 gün vizesiz olan Andorra, Fransa ve İspanya sınırları arasında yer alan ufak bir ülkedir. Türk vatandaşlarına vizesiz olan Andorra'ya gidebilmek için ilk olarak Fransa veya İspanya topraklarından Schengen vizesi ile geçmek gerekiyor.

        • 10

          PERU

          Peru'da 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz gezi rotası oluşturabilirsiniz.

        • 11

          KOSOVA

          Kosova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz olan ülkelerden birisi.

        • 12

          KARADAĞ

          Karadağ 90 güne kadar vize istemeyen ülkelerden birisi.

        • 13

          TAYLAND

          Tayland, Türk vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz seyahate izin veriyor.

        • 14

          MALEZYA

          Malezya 90 güne kadar vizesiz.

        • 15

          KOLOMBİYA

          Kolombiya 90 güne kadar vizesiz.

        • 16

          JAPONYA

          Japonya 90 güne kadar vize istemiyor.

        • 17

          HONG KONG

          Hong Kong 90 güne kadar vize istemiyor.

        • 18

          GÜNEY KORE

          Güney Kore 90 güne kadar vizesiz olan ülkeler arasında.

        • 19

          GUATEMALA

          Guatemala, Türk vatandaşlarına 90 gün vizesiz.

        • 20

          FİLDİŞİ SAHİLİ

          Fildişi Sahili 90 gün vizesiz.

        • 21

          FAS

          Fas 90 gün boyunca vizesiz.

        • 22

          ENDONEZYA

          Endonezya 30 gün boyunca vizesiz.

        • 23

          EL SALVADOR

          El Salvador 90 gün boyunca vizesiz olan ülkelerden.

        • 24

          EKVADOR

          Ekvador 90 gün boyunca vizesiz.

        • 25

          DOMİNİKA

          Dominika 21 gün boyunca vizesiz.

        • 26

          BRUNEİ

          Brunei 30 gün boyunca vizesiz.

        • 27

          BRİTANYA VİRJİN ADALARI

          30 gün boyunca vizesiz seyahat edilebiliyor.

        • 28

          BREZİLYA

          90 gün boyunca vize istemiyor.

        • 29

          BOTSVANA

          90 gün vize istemiyor.

        • 30

          BOLİVYA

          90 gün vize istemiyor.

        • 31

          BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

          30 gün vize istemiyor.

        • 32

          BELİZE

          90 gün vize istemiyor.

        • 33

          BELARUS

          30 gün vize istemiyor.

        • 34

          BARBADOS

          180 gün vize istemiyor.

        • 35

          BAHREYN

          30 gün vize istemiyor.

        • 36

          BAHAMALAR

          240 gün vize istemiyor.

        • 37

          ARNAVUTLUK

          90 gün vize istemiyor.

        • 38

          ARJANTİN

          90 gün vize istemiyor.

        Dünyanın en mutlu mesleği belirlendi
        Dünyanın en mutlu mesleği belirlendi
        Kimler grip aşısı olmalı?
        Kimler grip aşısı olmalı?
        Hem vizesiz hem hesaplı...
        Hem vizesiz hem hesaplı...
        2023 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları
        2023 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları
        Vize başvurusu yaparken dikkat edin!
        Vize başvurusu yaparken dikkat edin!
        Türk lezzetinin dokunaklı hikayesi
        Türk lezzetinin dokunaklı hikayesi
        50 milyon dolar değerinde pasta!
        50 milyon dolar değerinde pasta!
        Bir sümüklü böcek hayatına mal oldu!
        Bir sümüklü böcek hayatına mal oldu!
        "Kırmızı göz" yayılmaya devam ediyor!
        "Kırmızı göz" yayılmaya devam ediyor!
        Ünlülerin favori yemekleri
        Ünlülerin favori yemekleri
        Altın orana sahip ünlüler
        Altın orana sahip ünlüler
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        14 aylık hasret bitti!
        14 aylık hasret bitti!
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Habertürk Anasayfa