Türkiye'nin dijital ekonomiye geçiş sürecinde örnek bir kurum olma vizyonuyla çalışan Ticaret Bakanlığı, Kovid-19 salgını öncesinde gümrük işlemlerinin on-line gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları hayata geçirdi. Salgınla mücadele döneminde dijitalleşme faaliyetlerini sürdüren Bakanlık, Bakan Ruhsar Pekcan'ın talimatıyla sosyal izolasyonu sağlamak için sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri gibi öncü çalışmalara başladı.
Söz konusu çalışmalarda, Kovid-19'un ihracat üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve ihracatçılara yeni tanıtım imkanlarının sunulması amaçlandı. Sanal ticaret heyeti ve fuarlara ilişkin destek mekanizmaları da hayata geçirildi.
Bu doğrultuda, mayıs ayında başlatılan ve beklenenin üzerinde ilgiyle başarılı bir şekilde sürdürülen sanal ticaret heyetleri, iki yeni programla devam edecek.
İLK PROGRAM 18 HAZİRAN'DA DÜZENLENDİ
Bakanlığın, dijital faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin ilgili mevzuatı çerçevesinde, son dönemde düzenlenmesi uygun görülen sanal ticaret heyetleri, Bakanlığın koordinasyonunda, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) organizasyonunda gerçekleştirilecek.
Meksika, Kolombiya ve Şili’ye yönelik üç faz olarak yapılması kararlaştırılan ve ilki 18-19 Haziran'da düzenlenen programın diğer fazları 24-26 Haziran ve 29 Haziran-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Mutfak ve ev eşyasıyla endüstriyel mutfak ekipmanı üzerine gerçekleştirilecek programa, Türkiye'den 26 ihracatçı ve 16 yabancı ithalatçı firma katılım sağlayacak.
Bakanlığın koordinasyonu ve İDDMiB'nin organizasyonunda yapılacak diğer sanal ticaret heyeti programı da Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a yönelik demir ve demir dışı metaller üzerine 22-25 Haziran'da düzenlenecek. Heyette, Türkiye'den 24 ihracatçı ile 11 yabancı ithalatçı firma yer alacak.
Uluslararası ticaret hacminin düştüğü Kovid-19 ile mücadele döneminde fiziksel olarak gerçekleştirilemeyen ticaret heyetlerinin dijital ortama taşınmasının, Türkiye'nin ihracatına önemli katkılarının olacağı değerlendiriliyor.
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