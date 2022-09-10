HALİT ERGENÇ

Özellikle yurt dışında geniş bir kitleye sahip olan Halit Ergenç, magazinsel olayların dışında başarılı oyunculuğu ile gündeme geliyor. Eşi Bergüzar Korel ve çocuklarıyla mütevazı bir hayat yaşayan Ergenç'in serveti 28 milyon dolar civarında. Mütevazı yaşamı seçse de ünlü oyuncunun malikaneleri ve klasik arabaları var.