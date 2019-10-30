30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Henüz 5 yaşındayken ağabeyini izlemek için gittiği spor salonunda merak salarak wushuya başlayan Çakır, 18 yıldır bu sporda birçok müsabakaya katılarak başarı elde etti.
Bir kez Avrupa 3'üncülüğü ve 8 kez de Türkiye şampiyonluğu elde eden 23 yaşındaki Çakır, 15. Dünya Wushu Şampiyonası'nda "sanda" kategorisinde kadınlar 65 kiloda dünya ikinciliği elde etme başarısı gösterdi.
Ece Çakır yaptığı açıklamada, wushuya 5 yaşındayken bu sporu yapan ağabeyini izleyerek başladığını anlattı.
Ailesinin desteğiyle wushu yapmaya başladığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:
"İlk hedefim, Türkiye şampiyonu olmaktı. Onun için her gün çift idman yaparak hazırlandım ve Türkiye şampiyonu oldum. Sonrasında dünya şampiyonasına gitmek için daha fazlasını yapmam gerektiğini biliyordum ve bu şekilde antrenmanlarıma devam ettim. Antrenmana girdiğimde ne için orada olduğumu düşünerek giriyordum. Sadece antrenman yapmak için değil de hedefimi düşünerek antrenmanlarımı yapıyordum."
Çakır, sabahın erken saatlerinde koşu antrenmanı yaptığını belirterek, yorucu antrenmanlarda dünya şampiyonu olma hayaliyle motive olduğunu dile getirdi.
Şanghay'a dünya şampiyonu olma hedefiyle gittiğini aktaran Çakır, "Maça çıkarken olsun, ısınırken ve antrenman yaparken kendime inancım ve güvenim tamdı. Hiçbir zaman 'acaba yapamaz mıyım' diye aklımda soru işareti yoktu. Ringe çıktığımda da kendime güvenim tamdı ve maçlarımı alarak finale çıktım. Finalde İranlı rakibime 2 puan farkla kaybettim. Bu benim için çok üzücü oldu." diye konuştu.
Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşadığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:
"Tabii buraya kadar gelmek de büyük bir gurur. Bu benim için bir tecrübe oldu. Daha çok hırs yaptım, eksiklerimi tespit ettim. Ülkeme döndüğümde ona göre antrenmanlarımı devam ettirip bir sonraki şampiyonaya ona göre hazırlanarak eksiklerimi tamamlayacağım. Ülkemi temsil etmek çok gurur verici bir şey. Şanghay'a gelirken dünya şampiyonu olarak şanlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek istiyordum. Hedefim bu şekildeydi. Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermek istedim. Öyle de oldu aslında."
Çakır, wushu da madalyalar kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini sözlerine ekledi.
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