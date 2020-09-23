Türkiye, yılın 8 ayında 120 ülkeye ihraç ettiği turşudan 155 milyon dolar döviz girdisi sağladı.
Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye, ocak-ağustos döneminde yaklaşık 120 ülkeye turşu sattı.
Bu yıl yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de etkisiyle talebin arttığı turşuda 8 aylık dönemdeki ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 131 milyon dolardan 155 milyon dolara çıktı.
Turşu ihracatında ilk sırada 41 milyon 327 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi, 25 milyon 748 bin dolarla Hollanda ve 18 milyon 325 bin dolarla ABD izledi. İhracatta en fazla artış ise Çekya'da yaşandı. Bu ülkeye ihracat, 72 bin dolardan 2 milyon 645 bin dolara yükseldi.
Çeşitlere göre ihracatta ise 65 milyon 847 bin dolarla salatalık turşusu ilk sırada yer aldı. Toplam 63 milyon 812 bin dolarlık biber turşusu ihraç edilirken karışık turşu ihracatı ise 17 milyon 751 dolar olarak gerçekleşti.
Hedef 250 milyon dolar turşu ihracatı
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, salgın sürecinde yaş meyve sebze ve bunların mamulünden elde edilen ürünlerin ihracatının arttığını hatırlattı
Salgının başladığı günden itibaren yurt dışından çok fazla turşu talebi aldıklarını belirten Uçak, "Çeşit çeşit yaptığımız turşular 120 ülkede sofraları süsledi. Biz 2020'de içerisinde 250 milyon dolarlık hedef koyduk. Eğer gerçekleşirse bu bir rekor olacak. Özellikle ekim ayında çok ciddi bir talep oluyor. Kalan kısmının büyük bir bölümünü tamamlayacağımızı düşünüyorum." dedi.
Salgın döneminde gıdanın öneminin bir kez anlaşıldığını vurgulayan Uçak, Türkiye'nin tarımdaki başarısının dünyaya örnek olduğunu sözlerine ekledi.
"Avrupa'da üst sınıf marketlere girdik"
Çiçek Turşu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Elçiboğa da turşunun probiyotik özelliğinden dolayı kış aylarında yoğun olarak tercih edildiğini belirtti.
Avrupa'daki birçok tesisin salgın nedeniyle üretim yapamadığını dile getiren Elçiboğa, şunları kaydetti:
"Türk gıda üreticileri krizi fırsata çevirme adına çok başarılı. Pandemi sürecinde Avrupa'da üst sınıf marketlere girdik. Bunu daha da büyütmeye çalışıyoruz. Biz 52 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sene sonunda 60 ülkeyi hedefliyoruz. Ekstradan 4 ülkeden siparişler geldi, diğer 4 ülkeyle de görüşmemiz sürüyor. Bunların arasında haritada yerini bulmakta zorlanacağımız ada ülkeleri var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz."
Ürünün büyük bölümünü sözleşmeli tarım uygulamasıyla temin ettiklerini belirten Elçiboğa, şu anda yoğun talepten dolayı 3 vardiya çalıştıklarını dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!