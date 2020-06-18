Türk turizm sektörü UEFA'nın İstanbul kararından memnun

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi Finali'nin 2021 yılında İstanbul'da yapılacağını açıklaması turizmcileri rahatlattı. Bu karar ile otellerin 2020 Şampiyonlar Ligi Finali organizasyonu için İstanbul'a gelmesi beklenenlerden aldığı avansların iadesi zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak.
Konaklama tesislerinin kurumsal bazda yaptığı ön ödeme anlaşmaları, 2021 Şampiyonlar Finali için yapılan rezervasyonlarda geçerli olacak.
- "Son karar ile ödemelerin iadesi zorunluluk olmaktan çıkacak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, bir süredir Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sürdürdükleri temasların neticesi olarak 2021 finalinin İstanbul'da seyircili olarak yapılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
İstanbul'daki birçok konaklama tesisinin, pandemi nedeniyle iptal edilen 2020 Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla gelecek misafirler için event şirketleri, sponsor şirketler gibi şirket ve kurumlardan ön ödeme aldığını aktaran Eresin, son karar ile bu ödemelerin iadesinin zorunluluk olmaktan çıkacağını kaydetti.
Eresin, alınan avansların 2021 Şampiyonlar Ligi Finali için mahsup edileceğini bildirdi.
- "Seyircili olarak yapılmasını tercih ettiğimizi belirttik"
Final maçı için 50-60 bin civarında yabancı ziyaretçi beklenebileceğini belirten Eresin, şunları kaydetti:
"2020 finalinin İstanbul'da seyircisiz olarak yapılması gündeme gelmişti. Ancak biz Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sürdürdüğümüz temaslar neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun da desteğiyle karşılaşmanın 2021 yılında ve seyircili olarak yapılmasını tercih ettiğimizi belirttik. Seyircili karşılaşmanın şehre oluşturacağı tanıtım ve farkındalığın yanında turistik harekete çok büyük faydası olacaktır."
Süper Kupa Finali'nin 14 Ağustos 2019'da Beşiktaş Vodafone Park'ta gerçekleştirildiğini de hatırlatan Eresin, organizasyonun ileriye dönük olarak pandemi nedeniyle tüm dünyada duran MICE (toplantı, teşvik gezileri, kongre, sergi) sektörüne yönelik işler açısından güzel bir çıkış için fırsat olabileceğini de vurguladı.
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