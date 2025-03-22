Türk Traktör temettü ödeme takvimi 2025 gündemdeki yerini aldı. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul kâr payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada 2024 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesi’nin 19’uncu maddesine ve Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak dağıtılması ve kar dağıtımının belirtilen tarihte gerçekleştirilmesi hususlarının Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edildiği belirtildi. Peki, 2025 Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman yatacak, hisse başına ne kadar ödenecek? İşte 2025 Türk Traktör temettü ödeme tarihi ve tutarı…