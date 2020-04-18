Türk toplumundan Kovid-19'la mücadele eden Kırgızistan'a destek

AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kovid-19 sebebiyle karantina tedbirlerin alındığı Bişkek'te ekonomik sıkıntı yaşayanlar için kamu ve özel sektör iş birliğinde gönüllü yardım faaliyeti başlatıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve ilgili yetkililerin eş güdümünde ilk olarak gıda, içecek, bankacılık, inşaat sektöründe ve restoran işletmeciliği yapan Türk iş insanlarının katılımıyla bir fon oluşturuldu.

Bu çerçevede son günlerde Bişkek'te faaliyet gösteren Türk Bankası tarafından Bişkek Belediye Başkanlığı aracılığıyla 1500 kişiye maddi destekte bulunuldu.

Türk vatandaşlarına, yerel piyasada temin edemedikleri ilaçları, Türk Hava Yolları (THY) kargo aracılığıyla teslim edildi.

- "Her daim Büyükelçiliğimizin hayır işinde ön safhada oluruz"

Başkent Bişkek'te bir restoran işleten Ali İflazoğlu, yardıma muhtaç insanlara destek olmak isteyen hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanacak kumanya için restoranının mutfağını açtı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada bulunan İflazoğlu, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin eş güdümünde başlatılan yardım faaliyetine memnuniyetle katıldığını belirterek, "Biz her daim Büyükelçiliğimizin hayır işinde ön safhada oluruz." dedi.

İflazoğlu, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat ve yetkililerin gayretleri sonucu iş insanlarının destek olduğu yardım faaliyeti kapsamında hazırlanan 8 bin 130 kumanya paketlerinin dağıtıldığını söyledi.

- Otel sahibi Türk, ücretsiz konaklama sağlıyor

Bişkek'te bir otel işleten iş insanı Metin Ata, Türk Büyükelçiliğince yönlendirilen barınma sorunu olan vatandaşların sıcak bir ortamda ücretsiz konaklamasını sağladı.

İşçilerinin gönüllü olarak otelin mutfağında kumanya hazırladığını ve bizzat dağıtımını gerçekleştirdiğini anlatan Ata, şunları söyledi:

"Bugüne kadar hemşirelere, kontrol noktalarında görevli güvenlik çalışanlarına ve muhtaç kişilere hayırsever vatandaşların desteğiyle toplam 3 bin kumanya ve 19 bin kişiye günlük sıcak yemek dağıttık. Yetimhanelere patates, yumurta, soğan gibi malzeme yardımında bulunduk."

Ata, Türk büyükelçiliğince başlatılan yardım faaliyetine daha fazla vatandaşın katılmasını beklediklerini dile getirdi.

- Vaka sayısı 506

Bu arada yerel makamların Kovid-19'la mücadelede aldığı tedbir ve önlemleri sürekli vatandaşlarıyla paylaşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında, yardımsever Türk halkının, Kırgız kardeşlerinin yanında olmaya devam edileceği vurgusu yapıldı.

Olağanüstü hal ve 20.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı 15 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar uzatılan Kırgızistan'da, Kovid-19 vaka sayısı 506'a çıkarken 130 kişi iyileşti ve 5 kişi yaşamını yitirdi.