Türk tıp tarihinin zengin mirası gün yüzüne çıkıyor

Ayrıca koleksiyonda, Sigmund Freud, Louis Pasteur ve Rudolf Virchow'un dönemin Türk hekimleri için kaleme aldıkları orijinal el yazısı mektupların yanı sıra ilaç yapımında kullanılan mermer havanlar, sterilizasyon aletleri ve etüvler, bitkisel drog örnekleri ile nazarlıklar, kan taşları ve şifa tasları gibi folklorik tıp objeleri de bulunuyor.

Tıp ve bilim tarihi ile sosyal tarih ve sanat tarihi açısından değer taşıyan, aynı zamanda Türk tıp tarihine dair bilimsel araştırmalar için eşsiz bir kaynak sunan koleksiyonun, restorasyon çalışmalarının ardından sergilenmesi planlanıyor.