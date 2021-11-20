Türk Ticaret Bankası'na 20 yıl sonra faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye, Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.
108 YIL ÖNCE KURULMUŞTU
Bankacılık sektöründe uzun yıllar Türk Ticaret Bankası olarak bilinen banka 9 Mart 1913'te Adapazarı İslam Ticaret Bankası adıyla kurulmuştu. 1924'te, Adapazarı İslam Ticaret Bankası Türk A.Ş., 1928'de Adapazarı Türk Ticaret Bankası A.Ş. ve 1937'de Türk Ticaret Bankası A.Ş. adlarını almıştır. Kuruluşta Adapazarı'nda olan merkezi 1934'te Ankara'ya, 1952'de İstanbul'a taşındı. Türk Ticaret Bankası'nın kuruluş sermayesi 13,629 Osmanlı lirası. Bu miktar 1924'te 200,000 TL'ye, 1972'de 125 milyon TL'ye, 1989'da 100 milyar TL'ye yükseldi. 1990 sonu itibarıyla özkaynaklar toplamı 338,800,000,000 TL, toplam mevduat 3,490,900,000,000 TL, bir kısmı kısa vadeli olmak üzere dağıttı krediler toplamı 1,667,100,000,000 TL olan bankanın 412 şubesinde 8,298 kişi çalıştı.
2002'DE TASFİYE EDİLMİŞTİ
Türkbank, 26 Mayıs 1997 tarihinde, yüzde 84.52'lik hissesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. Banka, 1998'de ihaleyle iş adamı Korkmaz Yiğit'e satıldı; ancak ihale kısa süre sonra iptal edildi. 1997-2000 yılları arasında toplam 952 milyon 447 bin 814 dolar kaynak aktarımına rağmen satış imkânı bulunamayan bankanın 1 Temmuz 2001'de bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi kaldırıldı. Ağustos 2002 tarihine gelindiğinde ise TTB için tasfiye kararı verildi. 18 Kasım 2003'te başlayan fiziki tasfiye süreci hukuki problemi nedeniyle tasfiyesi zaman alacak olan hesaplar haricinde tamamlanmıştı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ile Türkbank'a 20 yıl sonra yeniden bankacılık lisansı verilerek, bu alanda faaliyet yapmasına izin çıkmış oldu.
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