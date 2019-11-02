Türk Telekom, Huawei ile birlikte canlı 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede saniyede 2.9 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda dünya rekorunu kırdı.

Türk Telekom, canlı 5G test şebekesi üzerinde 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini kullanarak dünya çapında bir ilke imza attı. Kullanıcıya daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanı içerisinde iyileştirilmiş geniş bant deneyimi sunan bu teknolojiyi, 3.5 GHz ile çalışan, 3GPP standartları ile uyumlu olarak kullanan Türk Telekom, dünyadaki en yüksek 5G hızına ulaştı.

Türk Telekom’un Ümraniye Teknopark Mobil Şebeke Test Merkezi'nde Huawei ile kurduğu uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu canlı 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği bu deneme ile 3.5 GHz frekansında 2 adet 100MHz’lik bant genişliğine sahip taşıyıcı kullanıldı.

Deneme sonucunda, içerisinde Türk Telekom 5G uyumlu SIM kartı bulunan, 3GPP Standartları ile uyumlu olan ve ticari olarak kullanılmaya başlanan Huawei Mate 20 X 5G akıllı telefonu ile en yüksek 5G hızına ulaşıldı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom’un gerçekleştirdiği denemede, 5G NR Carrier Aggregation teknolojisini kullanarak iki farklı 5G taşıyıcısını birleştirdiklerini belirterek, “İlerleyen yıllarda 5G alanında kullanılacak önemli bir teknoloji olan 5G NR Carrier Aggregation teknolojisini canlı 5G test şebekemiz üzerinde başarıyla uygulayarak dünyada eşi benzeri görülmemiş hızlara ulaştık. Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde 5G teknolojisinin vaat ettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedefleri yakalanmış oldu.” diye konuştu.

Kıraç, Türkiye’nin dijital dönüşüm süreci ve 5G’ye geçen ilk ülkeler arasında olma hedefleri kapsamında Türk Telekom’un geçen dönemde yeni nesil eğitim teknolojileri, Endüstri 4.0, kamu güvenliği, akıllı şehirler ve oyun alanlarındaki denemeleri ile birçok ilke imza attığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Uluslararası 3GPP standartlarıyla uyumlu ve 3.5 GHz ile çalışan canlı 5G test şebekemiz üzerinde sadece 5G değil, tüm yeni nesil teknolojiler alanındaki çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Güçlü fiber altyapımızla 5G’ye en hazır operatör konumundayız. 4.5G baz istasyonlarımızın yüzde 50’ye yakını fiberle bağlıdır. Türkiye’nin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp, 5G ve onu destekleyecek fiber altyapımızı ülke genelinde yaygınlaştırmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın yoğun çalışma ve fedakârlıklarıyla bugün burada elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlara önümüzdeki dönemde yenilerinin ekleneceğine emin olabilirsiniz.”

Huawei Türkiye CTO’su Simon Pei ise test sırasında, 5G hızında sadece Türkiye özelinde değil, dünya çapındaki değerler göz önüne alındığında da önemli bir rekora imza attıklarını aktararak, "Bu testi yalnızca Huawei ürününün destekleyebileceği C-bandı 200MHz IBW ve 2CC Taşıyıcı Birleştirme teknolojilerini kullanarak Huawei 5G ticari ağ ekipmanları ile gerçekleştirdik. Türk Telekom 5G test şebekesinde hayata geçirdiğimiz bu testte, yüksek veri hızları, artırılmış kapasite ve daha geniş spektrum sağlayan inovatif '5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme' teknolojisini kullandık. Huawei, gelecekte 5G'nin pazar lideri ticari uygulamalarını tüm ekosistemle paylaşmak için Türk Telekom ile çalışmaya devam edecek ve Türkiye'nin dijitalleşmesini, her zaman olduğu gibi destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom Stadyumu’nda 1 Kasım Cuma günü oynanan Galatasaray ve ÇAYKUR Rizespor arasındaki futbol maçı öncesinde taraftarlara Aslanlı Yol’da kurulan Türk Telekom Etkinlik alanında 5G teknolojisinin hayata katacağı kolaylıklar çeşitli eğlenceli aktiviteler ile anlatıldı. Türk Telekom’un Galatasaray robotu tarafından karşılanan taraftarlar, maç öncesinde keyifli anlar yaşadı.