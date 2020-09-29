Türk Telekom, XGS-PON teknolojisini açık kaynak kodlu platformda test etti

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, bu yeni teknoloji sayesinde, 10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede, 75 GB’lık bir dosya ise 1 dakika gibi kısa bir sürede indirilebilecek.
Yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarına hızla devam eden Türk Telekom, Türkiye’de ilk kez, simetrik 10 Gbps indirme (download) ve yükleme (upload) hızları sağlayan yeni nesil XGS-PON teknolojisini, açık kaynak kodlu erişim platformu üzerinde test etti.
Yönetiminde ülkemizden sadece Türk Telekom’un yer aldığı uluslararası bir organizasyon olan Open Networking Foundation (ONF) ile yapılan çalışmalar sonucunda Ankara’da Türk Telekom İnovasyon Merkezi’nde oluşturulan açık kaynak kodlu platform üzerinde denenen XGS-PON teknolojisi ile 10 Gbps’ye varan hızlara ulaşıldı.
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Yeni nesil PON teknolojisi olan XGS-PON ile bir fiber kılından veri indirme ve yüklemede gigabitler seviyesinde hızlar sağlanırken, son kullanıcılar, 16K ve 360 derece video, akıllı ev uygulamaları, çevrimiçi oyun, artırılmış ve sanal gerçeklik, e-eğitim ve e-sağlık gibi uygulamalardan daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde yararlanabilecek. Bu teknoloji ile 10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede, 75 GB’lık bir dosya ise 1 dakika gibi kısa bir sürede indirilebilecek.
Dünyanın önde gelen operatörleri ve açık kaynak kodlu tedarikçilerin yer aldığı uluslararası organizasyonlarda aktif rol alan Türk Telekom ve gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela, buradaki çalışmalarından edindiği bilgi ve tecrübeler ile yerli ürün geliştirmeye çok önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda açık kaynak kodlu platformları da ekosisteme dahil eden Türk Telekom, yerli ve milli bir iletişim altyapısı için yerlilik fırsatını çok daha ileriye taşıyor. Erişim şebekeleri için yapılan yatırımların büyüklüğü göz önüne alındığında, bu tip çalışmaların Türkiye’de yerli ekosisteminin gelişmesine ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye’nin dijitalleşmesi için çalışmalarını son hız sürdürdüklerini belirterek, "Yeni nesil XGS-PON teknolojisini, açık kaynak kodlu erişim platformumuz üzerinde test ettik. Bugüne kadar dünyada sayılı operatörün gerçekleştirebildiği bu denemeyi, Türk Telekom olarak bir ilke imza atarak ülkemizde ilk kez hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.
Bu çalışmaların, gelecekte operatörlere müşterilerine sunacakları servisler için çeviklik ve çeşitlilik sağlayacağını vurgulayan Kıraç, "Açık ve standart ara yüzlerden oluşan yazılım tabanlı erişim platformları sayesinde geleneksel üreticilerin yanında küçük ama inovatif üreticilerin de ekosisteme dahil olmasını sağlıyoruz. Bu tedarikçiler arasına yerli üreticilerin de girebilmesi ve hatta geliştirecekleri ürünleri yurt dışına ihraç edebilmesi için bu çalışmayı, çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kıraç, genişbant internet servislerinde kapasite, hız ve minimum gecikmenin önem kazandığı günümüzde, 5G ve fiber alanında geliştirdikleri ürün, teknoloji ve platformlar için son derece önemli olan fiber altyapılarının bu yılın 2'nci çeyreği itibariyle 314 bin kilometreye ulaştığını ve 5G’ye en hazır operatör olduklarını vurguladı.
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